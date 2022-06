Cartolouco confirma que vai processar pai de MC Gui após briga no ‘Power Couple’

Ao lado de suas esposas, Cartolouco e Rogério foram os protagonistas de uma das maiores brigas da 6ª temporada do “Power Couple Brasil”, que é exibido na Record TV. Agora, fora do programa, o jornalista comentou se seguirá com o processo contra o pai do MC Gui.

Fora da Mansão Power, o ex-global participou de uma entrevista no Link Podcast onde falou que não houve pedido de desculpas pelas falas sobre ofensivas sobre Gustavo, filho morto do casal, e, agora, a confusão está sendo tratada na justiça.

“Depois que saí, fui abrir minhas mensagens com o Gui e ele não tinha falado nada. Rogério e Baronesa também não mandaram nenhuma mensagem, a gente também não quer falar com eles depois de tudo que rolou. Acho que vai ser judicialmente, mesmo, não tem muito o que falar”, declarou o famoso, que era amigo pessoal de MC Gui.

Cartolouco e Rogério, pai do MC Gui, brigam feio no "Power Couple Brasil" (Reprodução/Record TV)

Na entrevista, Gabi, esposa de Cartolouco, disse ainda que o assunto já está sendo devidamente tratado pelos advogados do casal: “Os advogados já estão vendo tudo, vendo os vídeos. Já está tudo encaminhado. Óbvio que vamos processar”, afirmou a ex-participante do “Power Couple Brasil”.

Vale lembrar que depois que deixaram o reality show, Gabi e Cartolouco participaram da “Cabine da Descompressão”, onde descobriram que o pai de MC Gui teria dito que o jornalista tinha citado a morte do filho para tirá-lo do sério na briga. No programa, o jornalista acabou perdendo a calma e culpou a Record TV por ter permitido que Rogério contasse a história na TV.

Gabi e Cartolouco são eliminados do "Power Couple Brasil" (Reprodução/Record TV)

Depois deste conflito, Cartolouco revelou ainda que um caco de vidro chegou a atingir o seu rosto: “Depois de eu ter tomado uma jatada de água na cara, jatada de suco na cara. O Rogério foi lá chamar a Gabriela para briga. Ele foi lá e deu um soco no vidro que pegou no meu rosto”, pontuou o ex-participante do “A Fazenda 12″.

Apresentado por Adriane Galisteu, o reality show “Power Couple Brasil 6″ é exibido diariamente, às 22h30, na Record TV.

