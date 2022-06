Entenda como a origem de Ms. Marvel está ligada ao titã Thanos

A introdução de Kamala Khan ao mundo cinematográfico da Marvel na série ‘Ms. Marvel’ revelou lentamente os segredos da super-heroína enquanto ela desenvolve seus poderes para salvar sua casa em Jersey City. ‘Ms. Marvel’ estreou no início do mês na Disney Plus.

Embora existam diferenças entre a personagem interpretada pela atriz Iman Vellani e sua versão nos quadrinhos, tal como como a origem de seus poderes, que nas HQs está intimamente ligada a Thanos, o supervilão da Marvel.

Durante a Saga do Infinito de 2013, os poderosos Vingadores estavam fora da Terra em busca de uma ameaça intergaláctica conhecida como Construtores. Aproveitando a ausência dos heróis, Thanos atacou a Terra na tentativa de matar os filhos de seu irmão, Thane.

Aqui as coisas ficam um pouco complicadas. Como a mãe de Thane era uma Inumana, ela estava sob a proteção de Raio Negro, o imperador desta raça de super-humanos geneticamente alterados. Isso levou a uma luta direta entre ele e Thanos.

O confronto terminou com a destruição da capital Inumana de Attilan, fazendo com que a Névoa Terrígena contida nela se espalhasse pela atmosfera da Terra.

Essa substância pode fazer com que humanos com genes Inumanos despertem seus poderes, e foi o que aconteceu com Kamala quando ela foi exposta a ela.

Assim, a jovem desenvolveu poderes que lhe permitiram tornar-se elástica, ter força e resistência sobre-humanas e acelerar sua capacidade de cura. Depois de descobrir suas novas habilidades, Kamala criou sua identidade de super-heroína baseada na Capitã Marvel, a quem ela admirava.

A versão televisiva de Ms. Marvel mudou completamente a história de origem de seus superpoderes, talvez devido à má recepção da série Inumano, segundo o site Cbr.com.

Os criadores de ‘Ms. Marvel’ preferiram dar a seus poderes uma origem mais simples: eles vêm de uma pulseira de origem desconhecida. A decisão faz sentido, pois torna a história menos confusa e permite mais foco no futuro de Kamala do que em seu passado.

Assim, é improvável que vejamos o temível Thanos na série da Disney Plus. Uma pena!