Tudo o que sabemos sobre a presença de Amber Heard em ‘Aquaman 2′ até agora

A ‘Liga da Justiça’ de 2017 mostrou Amber Heard como Mera nos cinemas. Logo depois ela retornou em uma parte expandida no primeiro filme do ‘Aquaman’. É bem verdade que nos anos seguintes à escalação de Heard para os filmes, os casos de desentendimentos públicos com o ex-marido Johnny Depp influenciaram negativamente a vida da atriz.

Não apenas Heart, mas também Depp afirmaram que sentem que suas carreiras foram afetadas por julgamentos, especialmente a partir do recente caso de difamação de Depp contra Heard em evidência na mídia. Inclusive, manifestações nas redes sociais solicitavam que Amber Heard fosse removida de qualquer papel em que estivesse atuando.

É aí que entra a atuação de Heard no próximo filme ‘Aquaman e o Reino Perdido’. Enquanto ela disse que não tinha certeza se suas cenas seriam cortadas em ‘Aquaman 2′, o chefe da DC Films, Walter Hamada, confirmou que a atriz ainda fazia parte da sequência. O diretor James Wan e os produtores do filme afirmaram não terem intenção de remover Heard da produção.

O primeiro filme da sequência de Aquaman realmente preparou o palco para Mera desempenhar um papel importante em ‘Aquaman 2′. E embora o roteiro tenha sido reescrito para reduzir o papel de Mera, Hamada negou veementemente que essa redução fosse o resultado da vida pessoal de Heard, e sim das preocupações da DC Films com a química entre Heard e a co-estrela Jason Momoa.

O chefe da DC Films também confirmou a alegação de Heard de que Mera quase foi entregue a uma nova atriz antes das filmagens, embora ele novamente tenha negado que isso tivesse algo a ver com os casos legais da vida real de Heard.

Em ‘Aquaman e o Reino Perdido’, Mera ficará à margem de qualquer conflito principal. Pouco se sabe ainda, mas Hamada pretende focar mais na relação entre Arthur e seu meio-irmão Orm (Patrick Wilson), enquanto lutam lado a lado. O filme tem previsão de estreia para 2023.