DC divulga primeiro trailer de ‘Adão Negro’ e nós te contamos quem é esse novo personagem

Com estreia agendada para outubro de 2022, ‘Adão Negro’ é o próximo filme da DC Films a ser lançado neste ano. O longa é do diretor Jaume Collet-Serra e estrelado por Dwayne “The Rock” Johnson.

O primeiro trailer foi revelado nesta quarta-feira, 8, e apresenta o anti-herói titular do filme chegando ao poder na era moderna. Veja abaixo.

‘Adão Negro’ apresenta Teth-Adam (Johnson), um homem nascido em escravidão no país fictício de Kahndaq em algum tempo no passado distante. Embora Teth-Adam morra pelas mãos de seus escravizadores, ele é trazido de volta à vida por um raio mágico aparentemente convocado por seu filho pouco antes de o menino morrer pela tensão do ritual.

É a morte do filho de Teth-Adam no passado que o encoraja a usar seus novos poderes para buscar um tipo de justiça tão brutal que aqueles ao seu redor são forçados a prendê-lo.

‘Adão Negro’ não mostrará somente a história de Adam, mas ttrará uma versão da Sociedade da Justiça da América, composta por Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell), e Doutor Destino (Pierce Brosnan), se levantarão para detê-lo.

O personagem apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1945, como um supervilão antigo e corrupto, que recebeu poderes extraordinários do mago Shazam. Ao longo dos anos, Adam evoluiu de supervilão de Shazam para anti-herói moralmente obscuro.

Em entrevista ao site especializado em entretenimento, o diretor Jaume Collet-Serra revelou o que o fascinou no personagem. “Quando comecei a ler sobre o Adão negro, fiquei realmente interessado em como ele é um personagem não convencional. Ele é um herói? Ele é um vilão? Ele é um anti-herói?”.

“Ele tem uma história tão única e combina bem com meu estilo e visão do mundo em geral. Em um mundo onde nem tudo é preto ou branco, você precisa de um super-herói como ele para operar na área cinzenta, que tem seu próprio código moral”, disse o diretor.

Johnson há muito tem afinidade com o personagem e trabalhou para trazer o Adão Negro para o cinema por anos. Ele disse ainda que estava mais animado para ver Dwayne “The Rock” Johnson enfrentar um personagem complexo e taciturno com intensidade contida, muito longe do vigarista que ele interpretou em ‘Jungle Cruise’.