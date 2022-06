Meme de ‘Vingadores’ rende cena em 3ª temporada de ‘The Boys’

A terceira temporada da série “The Boys” já teve seus primeiros episódios liberados e está chamando a atenção dos fãs por um cena bem inusitada.

Quem esteve conectado em alguma rede social lá pelos idos de abril de 2019, provavelmente deve ter visto um meme do filme “Vingadores: Ultimato”, em que muitos internautas começaram a se perguntar, em tom de piada, o que aconteceria caso o Homem-Formiga resolvesse a situação de uma outra forma.

Desde então, o questionamento virou meme e já foi replicado diversas vezes. A mais recente foi na controversa série do Amazon Prime Video - que sim, teve a ousadia de responder a essa questão.

O Cupim de The Boys fazendo o que o Homem Formiga deveria ter feito com o Thanos. Kkkkkkkkm pic.twitter.com/7Zlzcu0G1V — Lohad (@Esrin_Lohad) June 3, 2022

The boys 3° Temporada, tem a cena mais nojenta, bizarra e corajosa da história do cinema kkkkkk



Traumas e traumas



Contextualização: E se o homem Formiga entrasse no Thanos e ficasse grande... pic.twitter.com/2CAmsoxToP — Slokinho (@snokinho) June 4, 2022

Mas será que a inspiração foram mesmo os Vingadores da Marvel?

O criador da série, Eric Kripke, diz que sim. “Tinha esse meme, ‘por que o Homem-Formiga não entra na bunda do Thanos e o explode?’ Então resolvemos dar isso ao público, porque nós podemos. E a Marvel simplesmente não pode”, contou ele, em uma entrevista ao site Polygon.

Ele ainda revelou que a produção construiu um pênis gigante, de 6 metros de comprimento e 3,4 metros de altura. “Meu detalhe favorito sobre essa cena é que o pênis foi feito de forma prática. Então quando ele entra naquele buraco, é isso mesmo que está acontecendo”, explicou.

Assista ao trailer:

Estreias do Amazon Prime Video em junho

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

