‘Sandman’ ganha data de estreia na Netflix e novo trailer

A espera está chegando ao fim: a Netflix divulgou a data de estreia de “Sandman”, sua próxima série de fantasia - e uma das grandes apostas da plataforma para o segundo semestre.

“Contando os dias pra me perder no Mundo dos Sonhos. Sandman tem estreia confirmada para o dia 5 de agosto”, divulgou nas redes sociais.

O anúncio original foi feito durante a Semana Geek, evento online em que a Netflix faz anúncios de novidades, trailers e teasers de produções de seu catálogo.

A data de estreia veio acompanhada de um novo trailer, que mostra a chegada de Lorde Morpheus ao nosso mundo.

Assista:

Dois novos pôsteres também foram divulgados, confira:

Pôster oficial de 'Sandman' (Foto: Divulgação)

A produção é inspirada nas HQs de Neil Gaiman, que fizeram sucesso nos anos 1990. O autor é conhecido por obras fantásticas como “Coraline” e “Deuses Americanos”.

A série conta com produção executiva do próprio Gaiman. Estão no elenco nomes como Tom Sturridge (”Na Estrada”), Kirby Howell-Baptiste (”Killing Eve”), Jenna Coleman (”Doctor Who”) e Gwendoline Christie (”Game of Thrones”).

Estreias da Netflix em junho

Além do destaque do mês - a terceira temporada da série “The Umbrella Academy” - a Netflix estreia este mês a versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Junho também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

