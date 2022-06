The Boys: 3ª temporada estreia com reações positivas; confira o calendário de episódios

A nova temporada de “The Boys” já começou: nesta sexta-feira (3), o Amazon Prime Video liberou os três primeiros episódios do terceiro ano da série.

Ainda tem muita história pela frente, mas já dá para perceber que os fãs estão animados com o potencial da temporada. Nas redes sociais, os comentários comemoraram o retorno da produção.

cada nova temporada The boys fica mais bizarra. a cena do cara que diminui foi… tenho nem palavras #TheBoysTV #TheBoys pic.twitter.com/i863naMd7K — dino🥃🎭 (@d1n0saur0) June 3, 2022

5 minutos da 3a temporada de #TheBoys e eu já tô traumatizado pic.twitter.com/tLjLG9yp0E — Leo Irmão (@Leonard0_a) June 3, 2022

Tava vendo a terceira temporada de #TheBoys aqui no café, cheio de senhorinhas do meu lado. Primeiros 12min e acho melhor ver outra coisa kkkk — José Mariano (@jcmarianojr) June 3, 2022

os roteiristas de the boys cheiram 5 carreira de pó antes de escrever a serie ctza eh cada coisa absurda q acontece q eu fico meu deus eu amo essa serie — joão (@sofro_calado) June 3, 2022

a kimiko nessa nova temporada de the boys a coisa mais linda pic.twitter.com/z39eyjTQQ8 — heroina do lixo (@heroinadolixo) June 3, 2022

Na primeira temporada da série, a história focou na jornada de Luz-Estrela, a nova super-heroína do grupo conhecido como Os Sete, e de Hughie Campbell. Ela conhece uma vida de podridão nos bastidores do novo grupo e todo o machismo que mesmo as heroínas sofrem, enquanto ele busca vingança pela namorada morta por um dos heróis.

Já no ano seguinte, a série passa a abordar questões raciais, com a entrada de Tempesta, além de explorar mais sobre os bastidores da Vought e o passado do Capitão Pátria. Este ano, com Soldier Boy, a ideia é debater a indústria armamentista, bem como descobertas sobre o passado de Black Noir.

O Amazon Prime Video disponibilizou o calendário da terceira temporada da série, confira:

3ª temporada de The Boys vem aí e vai ser f*da, avisa 🗣

3/6 - episódio 1 a 3

10/6 - episódio 4

17/6 - episódio 5

24/6 - Herogasm

1/7 - episódio 7

8/7 - episódio final pic.twitter.com/hd99Oy7EOl — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) May 31, 2022

Estreias do Amazon Prime Video em junho

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

