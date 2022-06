‘La Casa de Papel: Coreia’ revela formação de equipe em novo trailer; assista

A Netflix liberou o primeiro trailer da versão coreana de “La Casa de Papel” nesta sexta-feira (3). A história é bem parecida com a série original, mas dessa vez se passa na Coreia do Sul e conta com atores do país asiático.

O vídeo revela o primeiro momento em que a quadrilha é formada, para “um dos maiores roubos do século”.

Os personagens devem seguir a versão original: Yoo Ji-tae será o Professor, Kim Yunjin fará Woojin (a inspetora Raquel desta versão), Park Hae-soo como Berlim, Jun Jong-seo como Tóquio, Lee Won-jong como Moscou, Kim Ji-hun como Denver, Jang Yoon-ju como Nairóbi, Lee Hyun-woo como Rio, Kim Ji-hoon como Helsinki e Lee Kyu-ho como Oslo.

Dentre todos os nomes que compõem o elenco, chama a atenção Park Hae-soo, que já é um rosto conhecido do público após sua participação em “Round 6″ como Cho Sang-woo.

“La Casa de Papel: Coreia” chega ao catálogo da Netflix a partir do dia 24 de junho.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em junho

Além do destaque do mês - a terceira temporada da série “The Umbrella Academy” - a Netflix estreia este mês a versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Junho também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

