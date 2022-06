Elliot Page, de ‘The Umbrella Academy’, quer interpretar mais personagens homens cis

A nova temporada de “The Umbrella Academy” está chegando e, além de todas as reviravoltas, a série traz uma novidade: um personagem se revelará trans. Trata-se de Viktor Hargreeves, interpretado pelo ator Elliot Page.

A mudança no personagem acompanha a transformação do próprio Elliot: em dezembro de 2020, ele anunciou que se reconhece enquanto um homem trans.

Desde então, Vanya passou a ser reconhecido como Viktor em “The Umbrella Academy” - e agora os fãs vão poder descobrir como será construída essa narrativa.

“Eu amo fazer ‘The Umbrella Academy’. Aprendi como é especial interpretar um personagem por tanto tempo, se envolver com uma família de personagens. Eu amo assistir nosso crescimento junto ao do programa, nosas personalidades se entrelaçando e todos nós tendo nossos próprios moentos”, disse o ator, em entrevista à revista Esquire.

Esse é o primeiro personagem masculino de Elliot Page, que ficou conhecido por atuar em produções como “Juno” e “X-Men”.

Ele tem refletido sobre seus próximos personagens nas telas. Na mesma entrevista, o ator afirmou que gostaria de interpretar não apenas homens trans, mas também homens cisgênero (que se identificam com o sexo biológico em que nasceram).

“Acho que as pessoas dizem: ‘Ah, agora ele vai querer interpretar personagens masculinos cisgênero agora’. A sensação que tenho nas entrelinhas é que essas pessoas acham que isso seria uma grande realização para mim. Versus: eu sou trans, queer e quero interpretar esses papéis”, disse.

“Quando me perguntam se estou preocupado com typecast... Você perguntaria para Jennifer Lawrence ou Rooney Mara ou outra mulher se elas se sentiriam preocupadas em sempre interpretarem mulheres hétero cisgênero? Mas ao mesmo tempo, é claro que eu quero ocupar espaços que pessoas trans estão ocupando sendo escolhidas para interpretar pessoas cis. É claro”, completou.

Estreias da Netflix em junho

Além do destaque do mês - a terceira temporada da série “The Umbrella Academy” - a Netflix estreia este mês a versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Junho também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

