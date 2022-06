Mel Lisboa diverte fãs ao mostrar os bastidores da novela ‘Cara e Coragem’

Com três novelas inéditas no ar, os bastidores da Globo voltaram a chamar a atenção dos fãs das produções criadas no Projac. Desta vez, Mel Lisboa, a vilã de “Cara e Coragem”, mostrou o seu processo e caracterização para a novela das 19 horas.

Nesta terça-feira (07), a atriz mostrou aos seus seguidores um pouco do trabalho feito no camarim para que ela consiga aparecer como Regina, a vilã manipuladora da novela e brincando de “isso a Globo não mostra”, Mel revelou que fica sete horas se preparando.

Bem-humorada, a famosa apareceu colocando seus apliques capilares e disse que o tempo passou rápido. Já nos comentários, os fãs foram só elogios: “Ficou linda, Mel”, disse um seguidor. “Sei bem como é”, riu outra. “Que poder, meus amigos!”, babou uma terceira. “Que massa [risos]”, falou mais um.

A vilã de “Cara e Coragem” marca o retorno de Mel Lisboa às novelas da Globo após 15 anos. Na trama, Regina está ligada aos personagens Leonardo (Ícaro Silva), seu amante, e Danilo (Ricardo Pereira) e é ela é uma alpinista social e manipuladora.

De origem humilde, a personagem de Mel Lisboa despreza sua família e quase não visita a mãe, Dagmar (Guida Vianna), dando prioridade para o trabalho como assessora da empresária Clarice Gusmão (Taís Araujo) na Siderúrgica Gusmão.

"Cara e Coragem" marca o retorno de Mel Lisboa às novelas da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

O primeiro momento como vilã de “Cara e Coragem” apareceu quando ela aceitou ajudar Leonardo (Ícaro Silva) na tentativa de assumir a presidência da siderúrgica após a morte de Clarice.

“A Regina manipula o Leonardo para conseguir seus objetivos. Aparentemente, ela é subserviente, quando na verdade está fazendo algo para derrubar alguém. Isso me inspira na construção da personagem. Na relação dela com o Leonardo a gente percebe a humanidade dela. Ela genuinamente gosta dele, se importa com ele, se preocupa com ele. Essa ambiguidade é bem interessante”, conta a intérprete.

