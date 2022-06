Marcos Palmeira mostra os bastidores do remake da novela ‘Pantanal’

Marcos Palmeira, intérprete de José Leôncio, resolveu mostrar mais sobre os bastidores da novela “Pantanal”, que atualmente é um dos maiores sucessos da Globo.

Na foto, postada nesta terça-feira (07), o ator veterano mostrou aos seus seguidores alguns flagras feitos entre uma cena e outra com os atores Lucas Leto, que vai entrar na trama, e Murilo Benício, que faz o vilão Tenório.

A postagem mostra os famosos ensaiando uma cena ao ar livre na fazenda. Já a legenda revelou: “Zé Leôncio, Marcelo e Tenório. Araaa! Tem novidade à vista em Pantanal”, escreve Marcos Palmeira, indagando a curiosidade dos fãs.

Vale lembrar que o ator Lucas Leto aparecerá em novas cenas em breve. No remake da novela “Pantanal”, ele interpreta Marcelo, filho de Zuleika (Aline Borges) e Tenório (Murilo Benício).

Esse será o retorno do ator ao set de filmagem da novela das 21 horas, já que ele apareceu nos primeiros capítulos da segunda fase, quando Guta (Julia Dalavia) ainda morava em São Paulo. Como aconteceu na versão original, eles formam um casal, que acaba se separando depois que a estudante descobre que ele é filho de Tenório.

“Marcelo e Guta se amam loucamente, é algo inconsciente, daqueles encontros que você poucas vezes terá na vida, em que tudo na outra pessoa é interessante como um presente cada vez que você olha pra ele”, contou Lucas Leto, em uma entrevista ao Gshow.

A chegada de Zuleika e seus três filhos vai movimentar a fazenda do vilão. Nos próximos capítulos da novela, Tenório leva sua segunda família para viver na fazenda junto com sua primeira família, que é composta por Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Guta. Sem saber do passado, o fazendeiro acaba deixando os filhos mais unidos e a paixão reacende. Com isso, Zuleika revela que Marcelo não é filho biológico de Tenório.

