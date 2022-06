Boninho se adianta e dá spoiler sobre a próxima edição do ‘BBB’

Boninho faz ação dentro do "BBB" (Reprodução/Instagram)

O “No Limite 6″ não acabou, mas Boninho já está usando as redes sociais para adiantar algumas novidades da próxima edição do “Big Brother Brasil”, que será exibida apenas no começo de 2023.

Dois meses após a final do “BBB 22″, que tornou Arthur Aguiar o campeão, o diretor da Globo usou o Instagram para falar sobre as inscrições da próxima temporada: “No momento a gente está aberto para o Norte… Vai lá e se inscreve! Sul já está completo. Nordeste e centro-oeste também. A boa notícia fica para a galera do sudeste. Ainda tem 60% das vagas e logo vamos reabrir”.

Além disso, o big boss avisou os fãs do reality show que vai lançar um novo projeto, chamado C.A.B: “Todo mundo quer saber o que anda acontecendo no BBB 23, então eu criei esse serviço C.A.B. com notícias fresquinhas para você”, comentou o famoso.

Boninho também se pronunciou sobre a saída de André Marques da Globo. Em seu Instagram, o diretor fez questão de enaltecer seu parceiro de trabalho do ator, deixando claro que ele não foi expulso da emissora.

Em uma foto em que aparecem nos bastidores do reality show “No Limite”, que foi apresentado por André, Boninho escreveu: “É um parceiro e amigo querido, fizemos muitas coisas juntos e foi sempre um grande prazer trabalhar ao lado dele. Sempre pronto, sempre feliz, alegre, um mega profissional. Desejo muito sucesso nesse seu novo caminho, estrelas sempre brilham”.

Nos comentários, André Marques respondeu a homenagem: “Sempre juntos na caminhada amigo! Obrigado pelo carinho, dicas, broncas [risos], ensinamentos, vinhos, viagens… Nos divertimos muito e nos divertiremos mais [risos]. Beijunda”.

Scooby e Arthur

O surfista Pedro Scooby usou os stories de sua conta no Instagram na última terça-feira (07) para explicar por que deixou a festa do ator e amigo Douglas Silva após a chegada de Arthur Aguiar, vencedor do “BBB 22″.

“Eu estava vendo umas notícias aqui. As pessoas são muito sem noção. Eu acho que o papel do jornalista é apurar as notícias e querer saber o que, de fato, aconteceu. Agora, simplesmente inventar uma história para criar intriga... a galera é sem noção”, disse o atleta.

Scooby explicou que foi embora só porque tinha outro compromisso na sequência, negando que sua partida tivesse algo a ver com a chegada de Arthur Aguiar e sua esposa, Maíra Cardi, ao local.

