Fãs de ‘Pantanal’ criticam fortemente o romance entre Juma e Zé Lucas; confira

Os fãs que torcem para que Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) fiquem juntos até o último capítulo da novela “Pantanal” não aprovaram o envolvimento da protagonista com José Lucas (Irandhir Santos), o novo irmão do personagem principal.

Como forma de protesto, os telespectadores usaram as redes sociais para criticar a aproximação de Juma e José Lucas, que começou quando ela resolveu seguir o cunhado na caça do boi marruá e acabou sofrendo um acidente.

No Twitter, a audiência do remake de “Pantanal” mandou alguns recados para o autor Bruno Luperi, que é responsável pelo roteiro da versão da Globo. Um perfil da rede social disse: “Não tô entendo a juma assim com o Jove sendo que ele é muito paciente com ela e só está preocupado ISSO NEM FAZ SENTIDO ESSE COMPORTAMENTO”.

Outro chamou de erro a mudança de namorado: “Erro grande da novela fazer a Juma se “aproximar” tão fácil assim do Zé Lucas sendo que demorou mais de 1 mês pra ela se aproximar de verdade do Joventino”. Um terceiro escreveu: “Toda interação do Zé Lucas com a Juma me incomoda. Ele tá sempre olhando estranho, falando estranho e agora ficou abraçando ela por trás de um jeito estranho mesmo ela pedindo pra soltar”.

Por fim um outro fã da novela destacou: “Alguém avisa que ninguém vai engolir essa patifaria de Juma e Zé lucas juntos pq NÃO FAZ SENTIDO, não tem química, não tem uma boa construção e que jove e juma são superiores e o melhor casal da novela”. Confira abaixo mais reações!

Seguindo o roteiro original de “Pantanal”, a protagonista do folhetim vai acabar criando diversos atritos com Jove e isso vai gerar a separação do casal.

- Não briga com ela, o culpado aqui sou eu.

- Eu tô falando com a minha mulher. 💥 #Pantanal pic.twitter.com/s8XJbyCrj2 — TV Globo 🪂 (@tvglobo) June 8, 2022

Mas, como aconteceu na novela exibida na TV Manchete, Juma ficará sem entender os seus sentimentos, já que fica dividida entre Jove e José Lucas, e precisará de um tempo para colocar tudo em ordem e entender o que se passa em seu coração.

Quem também perceberá a atração de José Lucas por Juma é Irma, personagem de Camila Morgado, que chamará atenção do sobrinho sobre o assunto. Vale lembrar que a tia do jovem também morre de amores pelo primogênito de José Leôncio.

VEJA MAIS REAÇÕES

juma ontem: "não gosto desse tal de ze lucas"

juma hoje: "eu confio nele" #pantanalpic.twitter.com/WWF31jCLW4 — jessi (@haalandcrf) June 8, 2022

#Pantanal



A Juma dizendo que confia no Zé Lucas sem motivo algum pra isso e o Jove tal qual a gente sem entender que descaracterização de personagem é essa pic.twitter.com/Y3DaBhUVt8 — Maria (@joycemcsantos) June 8, 2022

O Jove entrando na tapera e vendo a Juma com o Zé Lucas:#Pantanal pic.twitter.com/dFgWmQfYnN — Jonatas Cedro (@JonatasCedro) June 8, 2022

Juma abrir a guarda pro Zé Lucas em tão pouco tempo não tem qualquer nexo. #Pantanal pic.twitter.com/O5sb1a2r5T — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 8, 2022