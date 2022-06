Entenda como Maria Maruá, personagem de Juliana Paes, voltará em ‘Pantanal’

A atriz Juliana Paes marcou a primeira fase de “Pantanal” interpretando Maria Marruá, mãe de Juma (Alanis Guillen) e, é claro, a primeira mulher-onça da novela. Agora, os fãs da novela da Globo especulam se a famosa não vai retornar antes do último capítulo.

O retorno de Juliana Paes não é dado como certo, mas sua personagem deverá retornar de um jeito diferente. Cheia de misticismo, a novela da Globo deve trazer a personagem mais para o final da história, quando Juma e Jove (Jesuíta Barbosa) estiverem perto de se tornarem pais.

Segundo o site Observatório da TV, a atriz gravou uma cena extra antes de finalizar o seu contrato com a Globo, que deve ser exibida na reta final da novela, mas nada está confirmado.

Maria Marruá (Juliana Paes) e Juma (Allanis Guillen) (Globo/João Miguel Júnior)

Na cena, Juma, que estará grávida, terá uma conversa com o Velho do Rio (Osmar Prado), sobre uma onça morta no Pantanal e questionará se ela era sua mãe. Neste momento, ele deixará a jovem tranquila ao afirmar que a onça não é Maria Marruá, deixando a menina curiosa.

Na conversa, o pai de José Leôncio (Marcos Palmeira) afirma que ela sabe onde está Maria, mas ela insiste que não sabe do paradeiro da mãe e ele responde: “Para certas perguntas não existe resposta. Mas você cuide bem dessa oncinha que você tá trazendo na sua barriga. Inté, Juma”.

Atriz Alanis Guillen aparece grávida em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Em outra cena do remake de “Pantanal”, Juma conversa com Jove e afirma que Maria Marruá está voltando e deixa o jovem preocupado: “Como assim voltando?”, questionará o rapaz. Por fim, ela decide revelar ao marido: “Aqui, ó. Na minha barriga. Vai ser filha nossa. Minha mãe vai voltar pra mim”, responderá a personagem de Alanis Guillen.

Desta maneira, a personagem de Juliana Paes volta ao remake da Globo e se chamará Maria Marruá Leôncio.

