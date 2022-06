Por look na TV, Sabrina Sato é comparada a Dona Florinda, personagem de ‘Chaves’

Sabrina Sato chamou a atenção em sua participação no programa matinal “Mais Você”, da TV Globo. A apresentadora conversou com Ana Maria Braga nesta terça-feira (7) usando um look bem inusitado - e os internautas que acompanhavam não perdoaram.

“Após ganhar na mega-sena, Dona Florinda dá entrevista a Ana Maria Braga”, escreveu um internauta no Twitter. Veja alguns memes e comentários:

Após ganhar na mega sena, Dona Florinda da entrevista a Ana Maria Braga. Sabrina Sato no #MaisVoce pic.twitter.com/5O35vGOTWj — 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒐 𝑪𝒆𝒔𝒂𝒓 (@juliiobatcwb) June 7, 2022

A Sabrina Sato é gente buena demais, mas não poderia perder a piada... ela apareceu com visual Dona Florinda do Chaves, no programa da Ana Maria.

Tava maravilhosa é óbvio. — 🪆CAMARADA Arlequina ⚒️ (@HarleyQuiinnV) June 7, 2022

A Sabrina Sato encarou a ideia de tomar café com a Ana Maria como uma forma de provar que ela é bonita até com look dona Florinda. — -Gertrude (@gdegertrude) June 7, 2022

#MaisVoce Sabrina Sato vendo a galera chamando ela de Dona Florinda



"e da próxima vez vai fazer meme da sua vó" pic.twitter.com/3SqRGAqxie — Doug Nappa (@dougnappa) June 7, 2022

"Vamos tesouro, não se misture com essa gentalha!"

Dona Florinda. https://t.co/2fv7EWGIyK — 🪆CAMARADA Arlequina ⚒️ (@HarleyQuiinnV) June 7, 2022

Sabrina escolheu um um robe preto de penas e apostou em bobes no cabelo para sua participação. A escolha não foi à toa: ela explicou para Ana maria que queria mostrar “como acordava”.

“Achei que você fosse se arrumar mais, né? Mais do que isso. Quer dizer, você não tirou a roupa de dormir”, riu Ana Maria. A apresentadora do “Mais Você” resolveu abrir o roupão de Sabrina para ver a parte de baixo.

“Peraí que eu vou ver, tá? Vou ver se ela está de babydoll, ué”, explicou Ana Maria, ao ser repreendida por Louro Mané.

Tudo não passou, claro, de uma brincadeira da ex-Record. Sabrina revelou que, quando criança, assistia TV em Penápolis, no interior de São Paulo, achando que as pessoas do outro lado da telinha a viam. Por isso, tinha o hábito de se produzir para o momento - leia mais sobre o bate-papo aqui.

Novo reality show

Sabrina Sato ganhou, recentemente, um reality show no GNT, “Desapegue se for Capaz”.

Na atração, os participantes recebem uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, ao comemorar o início do reality, em maio.

A apresentadora também faz parte da bancada do programa “Saia Justa”, no mesmo canal.

Leia também: Brunna Gonçalves fala sobre primeira vez com Ludmilla