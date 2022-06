Ator Igor Rickli posta fotos nu com a mulher em piscina natural no quintal de casa: ‘De volta à selva’

Igor Rickli e Aline Wirley posam nus em piscina natural no quintal de casa, no RJ (Reprodução/Instagram)

O ator Igor Rickli compartilhou com seus seguidores detalhes de sua casa no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que fica bem no meio da Floresta da Tijuca. Ele e a esposa, a cantora Aline Wirley, apareceram em fotos nus em fotos tiradas enquanto tomavam banho em uma piscina de água natural que fica no quintal (veja abaixo).

“De volta à selva. Bom voltar pra casa. A gente medita junto, congela junto e reposta, porque não pode naturalismo”, disse Igor, se referindo a uma publicação anterior que fez, que foi deletada pelo Instagram por conter nudez.

O ator e a cantora, que ficou famosa por integrar o grupo musical Rouge, são casados desde 2015 e são pais de Antônio, de 7 anos.

A casa

O casal adquiriu a casa há mais ou menos 12 anos e, aos poucos, foi reformando, sempre prezando por deixar a natureza em primeiro plano. Além de muito verde, o local conta com a piscina de água natural no terreno.

“Ele mesmo [Igor] que fez. Passou dois anos e meio cavando, tirando... A água é bem gelada e é da nascente”, explicou Aline em seu canal no YouTube.

Casa de Igor Rickli e Aline Wirley fica em meio à floresta, no Rio de Janeiro (Reprodução/YouTube)

A casa possui dois pavimentos com cômodos espaçosos e grandes janelas, além de uma varanda. No interior, a decoração traz paredes de cores claras e com móveis de cores variadas. Na postagem feita pelo ator, é possível ver uma sala de estar, de TV, um espaço com uma grande mesa de madeira e uma área, próximo a uma das janelas, com um piano.

Além de todo o espaço luxuoso, eles ainda conseguem ver da varanda da casa a Pedra da Gávea.

