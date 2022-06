Ana Maria Braga aparece de cabelos longos e web faz comparações: ‘Cosplay da Cuca’

Ana Maria Braga ousou mais uma vez e apresentou o “Mais Você” desta quarta-feira (8) de cabelos longos e platinados.

Nas redes sociais, muitos usuários comentaram a mudança de visual da comandante do matinal da TV Globo. As comparações foram muitas: Paula Toller, Joelma, Katy Perry, Antonia Fontenelle e até mesmo a personagem Cuca, do Sítio de Picapau Amarelo, e “As Branquelas”, do cinema.

Confira algumas das menções no Twitter:

perdi tudo c a ana maria hoje fazendo cosplay de cuca pic.twitter.com/PE0ouw1VWp — 💅💅💅 (@adinhovenuto) June 8, 2022

Ana Maria dos anos 90 pic.twitter.com/roCeCeus7N — Televizona (@TeIevizona) June 8, 2022

O susto q levei: Antonia Fontenelle tomou lugar de Namaria??? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Wania Costa (@WaniaCosta9) June 8, 2022

Ana Maria está a cara da Katy Perry kkkkkkkkk — Damita (@RCBS_Damita) June 8, 2022

será q a Ana Maria parece a Paula Toller? #MaisVoce pic.twitter.com/NrKROQMQl1 — Allan (@limalblue) June 8, 2022

No próprio programa, a peruca rendeu comentários. A jornalista Ju Massaoka, que participa do quadro “Feed da Ana”, lançou a pergunta assim que entrou no estúdio: “É Ana Maria ou Brigitte Bardot? Tá toda toda!”, brincou.

Pergunta indiscreta de Ana Maria gera ‘climão’

Outro destaque do “Mais Você” desta quarta-feira foi a “saia justa” em que Ana Maria colocou o repórter Fabrício Battaglini.

A apresentadora explicava que o prazo para investir o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na Eletrobras termina hoje, ao meio-dia. Fabrício, então, fez uma entrada ao vivo direto de uma agência da Caixa Econômica Federal para dar mais informações sobre a questão. Foi quando Ana Maria perguntou, sem papas na língua, o saldo do colega,

“Quanto você tem de fundo de garantia?”, questionou a loira, deixando o repórter visivelmente sem graça. “Ué, falou que abriu ontem [o aplicativo]. Quero saber quanto tem. Vou fazer outra pergunta: quanto você vai poder aplicar?”, insistiu, aos risos.

Fabrício devolveu a pergunta para Ana Maria, que respondeu: “Não tenho fundo de garantia. Adoraria ter, mas não tenho”.

O repórter disse que a apresentadora poderia ter uma conta inativa, o que também foi negado por ela. “Não, já mexi nela faz tempo. Já precisei de dinheiro antes.”

