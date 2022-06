Entenda por que Pedro Scooby deixou festa de DG após chegada de Arthur Aguiar

O surfista Pedro Scooby usou os stories de sua conta no Instagram na última terça-feira (7) para explicar por que deixou a festa do ator e amigo Douglas Silva após a chegada de Arthur Aguiar, vencedor do “BBB 22″.

“Eu estava vendo umas notícias aqui. As pessoas são muito sem noção. Eu acho que o papel do jornalista é apurar as notícias e querer saber o que, de fato, aconteceu. Agora, simplesmente inventar uma história para criar intriga... a galera é sem noção”, disse o atleta.

Scooby explicou que foi embora só porque tinha outro compromisso na sequência, negando que sua partida tivesse algo a ver com a chegada de Arthur Aguiar e sua esposa, Maíra Cardi, ao local.

“Quando eu estava saindo, eu ainda encontrei o Arthur, abracei, cumprimentei a Maíra, falei com todo mundo e depois fui para o meu compromisso. E os veículos, sem credibilidade, inventando que saí por causa do Arthur, que saí para não encontrar ele. Eu encontrei ele”, frisou.

Pedro Scooby nas passarelas

Pedro Scooby chamou a atenção em sua estreia na SPFW (São Paulo Fashio Week). O surfista entrou na passarela do evento na última sexta-feira (3) sem camisa, com o peito - e as tatuagens - a mostra.

O ex-BBB desfilou para a grife de Rafael Silvério. O look era todo preto e composto por um blazer e uma calça.

Pedro compartilhou alguns cliques no Instagram. “Só fui…”, escreveu na legenda do post.

Confira:

Nos comentários, Pedro Scooby recebeu uma enxurrada de elogios: “Que homem”, “Ídolo”, “Vencedor do BBB 22 na minha opinião” e “A passarela tbm é sua praia, Scooby! Mandou bem demais! Sucesso!”, foram alguns dos recados deixados na página.

