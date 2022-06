Anitta abre o jogo sobre câncer do pai: ‘Um milagre’

A cantora Anitta foi às redes sociais na última terça-feira (7) esclarecer as dúvidas dos seguidores sobre a saúde do pai, Mauro Machado. Visivelmente feliz E aliviada, ela revelou que o pai está “100% curado” e agradeceu às orações dos fãs.

Mauro sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), e os médicos descobriram um câncer no pulmão. Ele passou por biópsia para saber se estava com metástase, e o resultado foi negativo.

Em seus stories no Instagram, Anitta começou dizendo que milagres acontecem. “Orações funcionam, as rezas de vocês, as energias de vocês. Meu pai está 100% curado. Um milagre.”

Ela, então, contou como foi o diagnóstico. “No início da semana passada, meu pai teve um AVC, foi para o hospital no meio da noite. Eu acordei de manhã com a notícia. Não entendi nada, porque estava tudo bem com ele, que cuida da saúde, sempre está fazendo todos os exames. Teve um AVC do nada. Liguei para a doutora Ludhmila, minha rainha do mundo. Salve, salve, salve os médicos do Brasil, ela começou examinar, ele ainda estava bem mal do AVC, falando bem torto”, disse.

A artista seguiu: “Durante esses exames descobriram um câncer de pulmão e ela resolveu fazer a retirada desse câncer. Tinha umas outras coisinhas do lado que ela queria ver o que era. Por isso que eu não queria falar de nada e o povo querendo me meter em assunto que eu não queria saber. Eu estava muito focada rezando muito para dar tudo muito certo, deu tudo certo, e o próximo passo era saber a biópsia das coisas que estavam ao lado para saber se tinha mestástase, e não teve”.

Agradecer e comemorar

Anitta disse que o pai receberia alta em breve e que continuará em observação em casa. “Curado, 100%, está saindo do hospital já-já, vai continuar em observação, porém um milagre. Obrigada a Deus, Omulu [orixá], fãs que rezaram, amigos que rezaram”.

Além disso, ela contou que voltou ao Brasil para fazer sua tradicional festa junina e que agora vai retomar as preparações do evento, que estava até então cancelado. “Vou ver se consigo levantar essa festa para amanhã, se meus amigos puderem vir. Curado, estou muito feliz, obrigada, Deus.”

