Amber Heard recebe proposta de casamento de saudita que diz ‘ser melhor’ que Johnny Depp

Um vídeo inusitado começou a circular nas redes e tem repercutido entre os internautas após um saudita compartilhar uma inusitada proposta para a ex-esposa de Johnny Depp, a atriz Amber Heard, que perdeu recentemente o embate judicial disputado durante seis semanas.

Para quem está curioso, o homem, cuja identidade não foi revelada, enviou uma mensagem de áudio no direct da conta oficial do Instagram de Heard propondo casamento. Veja a seguir o que ele diz para a artista:

“Amber já que todas as portas estão se fechando para você, você não tem ninguém além de mim para cuidar de você. Percebi que algumas pessoas odeiam e intimidam você, então decidi me casar com você. Que Deus abençoe nós dois. Você é uma bênção, mas as pessoas não apreciam isso. Eu sou melhor do que aquele velho”.

Não se sabe se de fato o áudio foi escutado por Heard, no entanto, o registro segue viralizando. Veja depois do destaque a gravação que repercutiu. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Leia também estas notícia:

Com News 18.

Sobre a derrota de Amber nos tribunais

Após seis semanas enfrentando Depp e com ambos se acusando de difamação, em especial o ator de “Piratas do Caribe” afirmando que um artigo publicado pela ex-esposa no Washington Post, em 2018, teria prejudicado sua carreira, o júri da corte do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, decidiu que a atriz de “Aquaman 2″ teria que pagar a soma de $15 milhões de dólares, equivalente a R$ 73.365.000,00 (câmbio de 08 de junho de 2022, às 13h48, horário de Brasília) para Johnny. Amber afirmou que não tem como pagar a quantia a qual foi condenada.