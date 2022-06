Confirmada: sequência de ‘Coringa’ vai acontecer e já está sendo produzida

O diretor Todd Phillips confirmou: a sequência de “Coringa” é real - e já está sendo produzida. O anúncio foi feito através de uma foto no Instagram, na noite de terça-feira (7).

A imagem ainda revelou outros dois detalhes. O título do novo filme será “Joker: Folie à Deux”. Seria algo como “Coringa: Loucura à Dois”, em tradução livre.

Também mostrou que Joaquin Phoenix, o astro do primeiro filme, já está estudando o roteiro desta sequência.

Em um primeiro momento, a tradução parece sugerir uma possível parceria entre o Palhaço de Gotham com algum outro criminoso. Mas como ressaltou o portal Omelete, o termo também é utilizado para descrever uma síndrome psiquiátrica, que pode gerar crenças ilusórias ou mesmo alucinações, passando de uma pessoa para outra.

O novo filme está sendo escrito pelos mesmos roteiristas do primeiro filme, Scott Silver e o próprio Todd Phillips.

Os rumores da sequência de “Coringa” rondam a indústria do entretenimento desde 2019, quando o The Hollywood Reporter divulgou com exclusividade que o longa estava no horizonte do estúdio e que traria novamente Joaquin Phoenix no papel principal.

“Coringa” estreou nos cinemas em 2019 e rendeu 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Se tornou o filme para maiores de 18 anos mais lucrativo da história do cinema, ultrapassando “Deadpool”.

Além disso, foi bem aclamado entre os fãs e ainda rendeu dois Oscars ao Universo DC: Melhor Ator, para Joaquin Phoenix, e Melhor Trilha Sonora Original.

Existem rumores que a história se desdobrará em uma trilogia - entenda aqui.

Universo do Batman

“Coringa” não é o único filme recente da DC que deve ganhar uma sequência: “The Batman” também ganhará continuação em breve, segundo o próprio diretor - entenda.

O Cavaleiro das Trevas de Robert Pattinson também obteve um grande sucesso comercial, além de aclamação entre os críticos - 85% de aprovação, segundo o Rotten Tomatoes.

