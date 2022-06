Sertanejo Zé Neto quebra três costelas treinando boxe

Cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano (Reprodução / Instagram)

A assessoria do cantor sertanejo Zé Neto, que faz parceria com Cristiano, informou na tarde desta sexta-feira que todos os show da dupla até a metade do mês de junho foram cancelados por ordem médica.

Isso porque Zé Neto foi ao hospital com fortes dores no abdômen e descobriu que havia fraturado três costelas.

“Após sentir fortes dores, nessa sexta-feira (03), o sertanejo Zé Neto retornou ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP, para refazer os exames, onde foi identificado fraturas dos 9º, 10º e 11º arcos costais, conforme boletim emitido pelo hospital. O cantor já iniciou o tratamento e por recomendação médica deverá permanecer em repouso absoluto nos próximos dias .Portanto, a partir de hoje, 03 de junho, até 16 de junho todos os shows da dupla Zé Neto & Cristiano foram cancelados. Agradecemos a compreensão de todos e desejamos uma ótima recuperação para o Zé Neto”, diz o comunicado da assessoria encaminhado para a imprensa.

Zé Neto explicou que estava treinando boxe e começou a sentir dores, mas como estava com o sangue quente não percebeu que poderia ser algo mais grave. Depois, foi ao médico, mas como a dor era suportável, não fizeram um exame de raio-x. A fratura piorou e ele voltou ao hospital para fazer exames, quando descobriram que três de suas costelas estavam fraturadas de um jeito que ele corria o risco de que seu pulmão fosse perfurado.

Em função do risco, o sertanejo deve permanecer em repouso absoluto por pelo menos 15 dias, quando serão feitos novos exames para avaliar a recuperação das fraturas.

