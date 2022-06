Em nova música, Juliette adapta carta que escreveu para irmã que morreu; veja os lançamentos desta semana

Não faz nem um mês que Juliette divulgou “Cansar de Dançar”, mas a cantora já entregou mais uma novidade para seus fãs: “Solar”. A música, lançada na noite desta quinta-feira (2), é particularmente especial, pois é inspirada em uma situação trágica que aconteceu com sua irmã Eninha.

“Desejo trazer a mensagem de ressignificar os processos da vida. Enfrentar todas as advertidades com felicidade e luz. Tudo passa. Por mais difícil, um dia a gente vê o sol nascendo e renova as esperanças. Todos os dias temos que acordar com esses sentimentos, mais um dia, mais uma luta, mais uma vitória”, explicou a artista, em comunicado de lançamento do novo single.

“Solar” segue um estilo pop, inspirado no xote, ritmo muito forte nos forrós nordestinos. A letra, que reflete sobre tempo e amor, foi composta pela própria Juliette, que adaptou uma carta escrita para a irmã.

Eninha faleceu aos 17 anos de idade, em 2007, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). Ela falou sobre o assunto publicamente quando participou do “Big Brother Brasil”, no ano passado.

Ouça a nova música de Juliette:

Novidades musicais da semana 28/05 a 03/06

Quem também tem novidade na área é Iza: a carioca lançou nesta sexta-feira (3) a música “Fé”. A faixa chega sete meses após seu último single, “Sem Filtro” e deve fazer parte de seu novo álbum. Em entrevista ao portal PopLine, a cantora informou que o disco será divulgado antes de sua apresentação no Rock in Rio - ou seja, até o final de agosto.

Outra estrela do Rock in Rio com novidades é Post Malone. Ele acaba de lançar o álbum “Twelve Carat Toothache”, com participações de Doja Cat, The Weeknd, The Kid laroi, Fllet Foxes, Gunna e Roddy Ricch.

Vale destacar também o novo single de Gusttavo Lima (”Não Pega Ninguém Ainda”), Claudia Leitte (”Dengo Meu”, com participação de Juliette e Lucy Alves”), Negra Li (”Malagueta”, com participação de Rincon Sapiência), Panic! At the Disco (”Viva Las Vengeance”) e Muse (”Will of the People”).

