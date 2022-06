Carolina Dieckmann surpreende fãs ao ‘plantar bananeira’ no barco em alto mar

Carolina Dieckmann postou registros em suas redes sociais nesta quinta-feira (2) e arrancou elogios de seus seguidores. A atriz, de 43 aos de idade, surpreendeu a todos ao surgir de ponta cabeça em um barco no meio do mar.

A atriz recebeu diversos comentários em suas fotos a elogiando por sua beleza – e equilíbrio no barco. “Só queria a força e o equilíbrio da Carolina, linda maravilhosa, fotos lindas”, comentou uma de suas seguidoras.

Com as mãos apoiadas no barco, Carolina plantou uma bananeira ao ar livre e foi fotografada por um de seus amigos durante o passeio. Em uma das fotos, a atriz aparece com o corpo inteiro equilibrado de ponta cabeça, com apenas uma mão segurando o barco.

“Construindo memórias como se sempre tivesse sido assim… juntos!”, escreveu ela na legenda da publicação, onde aparece ao lado de alguns amigos. Fernanda Paes Lemes e Fernanda Rodrigues foram alguns dos que estavam presentes com a atriz.

Veja mais: Anitta fala sobre a inauguração de sua estátua de cera no Madame Tussauds: ‘Me sinto fazendo história’

Reação nas redes sociais

Com diversos elogios marcados na seção de comentários nas postagens no Instagram, Carolina Dieckmann ousou nas poses durante o passeio. Um de seus seguidores realizou o seguinte comentário:

“Que luz maravilhosa transmite tua alma. Estou encantado pois sei de você na novela, mas no dia a dia me fascinou, seu esplendor de beleza interior... sim vejo uma criança num corpo de adulto. Se neste mundo todos pudessem ser mais leves nos pensamentos e ações para consigo mesmo e o próximo, creio que teríamos mudanças significativas”, registrou o internauta.

Já nesta sexta-feira (3), a atriz continuou no espírito do passeio e compartilhou outra foto sua, sorridente e com os cabelos ao vento no barco. Em legenda, ela escreveu:

“Só na lente que o céu ‘tá’ azul. Porque a realidade ‘tá pra’ mais de cinquenta tons de cinza, e chove mais que meu Deus do céu… Uns dizem que é ciclone. Outros que é um furacão de nome Agatha. Seja lá o que for, que passe logo!!!”