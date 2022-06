Spoiler de ‘Pantanal’: Alanis Guillen revela cena de Juma grávida

A gravidez de Juma, personagem vivida por Alanis Guillen em “Pantanal”, não é mistério para os fãs da novela. No entanto, o que todos querem saber é como será o visual da personagem durante a gestação e, nesta quarta-feira (01), o mistério foi revelado.

Em suas redes sociais, Alanis publicou um vídeo, por meio do stories, mostrando os bastidores das gravações do remake da Globo. Na cena, a famosa aparece dentro de um barco e com uma barriga falsa de gravidez.

Atriz Alanis Guillen aparece grávida em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Como na versão original da novela, exibida na extinta TV Manchete, em 1990, Juma terá um filho de Jove (Jesuíta Barbosa). A gestação da menina-onça começa no meio da segunda fase do folhetim.

Antes de viverem felizes para sempre, o casal protagonista vai passar por altos e baixos, após deixar o Rio de Janeiro. Com o fim da paixão, Jove vai se envolver com Miriam, uma personagem que ainda vai surgir.

Em "Pantanal", Juma e Jove tomam banho de rio juntos (Divulgação/Globo)

Juma também vai trocar o filho de Madeleine (Karine Teles) por José Lucas (Irandhir Santos), filho mais velho de José Leôncio (Marcos Palmeira). Depois de se reconciliarem é que viverão um romance tórrido e a gravidez acontecerá.

Mas, voltando para a gestação de seu filho, o herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira) deve nascer da mesma maneira que a mãe, em uma canoa, em pleno rio. Para quem não lembra, na primeira fase da novela da Globo, Maria Marruá (Juliana Paes) estava em uma canoa, quando deu à luz sozinha.

Bastidores do nascimento de Juma Marruá em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

O nascimento de Juma Marruá marcou o fim de um período do remake da novela “Pantanal”, que teve uma passagem de tempo para que a atriz Alanis Guillen, que interpreta a protagonista do folhetim, fosse vista em cena.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e está baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990.

