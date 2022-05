Spoiler: Novas fotos revelam como Jove ficará como peão em ‘Pantanal’

Jove, papel de Jesuíta Barbosa em “Pantanal”, é um dos personagens que mais mudou desde que entrou na trama. No início da segunda fase, ele era um garoto mimado e “sem rumo” e depois tornou-se um jovem que batia de frente com os ideais do pai, que sempre achou que estava morto.

Agora, em um novo momento,o protagonista do remake é um jovem apaixonado por Juma (Alanis Guillen) e que fará de tudo para aprender mais sobre a vida no campo, perdendo até o medo de montar a cavalo.

Jesuíta Barbosa aparece com o novo figurino de Jove no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Com tantas nuances, Jesuíta Barbosa acabou adaptando os looks do personagem. Recentemente, algumas fotos dos bastidores mostram que ele trocou as roupas da cidade por um figurino mais rural, com calça jeans, camisa de botão e chapéu, tudo para ficar mais parecido com o pai.

Segundo Marie Salles, figurinista da novela, as mudanças de Jove foram as mais complicadas do remake de “Pantanal”: “É um dos personagens mais complexos e mais difíceis que tem a novela, pois ele vai se transformando conforme a novela vai andando. Ele começa nos primeiros capítulos de um jeito, meio perdido, criado pela tia, com vários traumas e conflitos, um menino desajustado, que não tem um trabalho, não tem uma carreira e se veste como um adolescente quando já não é mais um adolescente”, disse ela.

Jesuíta Barbosa muda completamente em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

A ideia de começar com um Jove menos maduro já fazia parte dos planos da direção da novela da Globo: “Nós, figurino e direção, sabíamos o arco dramático desse personagem. Então, no início, fizemos ele mais jovem do que realmente é, com as camisetas, com frases de efeito, às vezes até mais debochadas, calças largas, tênis de lona. Quando ele vai para seu lugar de nascença começa a se encontrar. Começa a se despir de certas coisas, começa a usar bermuda, chinelo, quando está na tapera. Começa a andar a cavalo, começa a sentir que precisa fazer parte daquele meio, mas ainda assim não se sente parte daquilo de verdade”.

Para a figurinista de “Pantanal” a grande virada de Jove acontece com a morte de sua mãe, Madeleine (Karine Teles): “Depois da morte da mãe ele volta para o Rio de Janeiro, tem uma conversa com a avó, e entende que precisa fazer parte daquilo, tem que amadurecer”.

Jove (Jesuíta Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) na novela "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Com tantas mudanças, os próximos capítulos da novela reservam um figurino ainda mais rural e parecido com o de José Leôncio (Marcos Palmeira): “Quando ele vira peão mesmo, vamos ver todos os signos de um peão, mais próximo do pai, do Tadeu (José Loreto) e do Tibério (Guito). E depois ele muda novamente porque ele não é só um peão, ele terá mais mudanças ainda até o fim da trama”, finaliza Marie Salles.

