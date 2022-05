Marido de Jojo Todynho se revolta com afirmação de seguidor: ‘Eu trabalho’

Lucas Souza, marido da funkeira Jojo Todynho, não gostou nada das insinuações feitas por um seguidor, que afirmou que ele seria sustentado pela famosa.

Nesta semana, o oficial do exército decidiu interagir com os seguidores, mas acabou se revoltando ao ser questionado se é bancado pela cantora por morar junto com ela e a resposta acabou dominando a caixinha de perguntas do Instagram.

“Trabalho desde os meus 13 anos. Nunca precisei ser bancado ou bancar alguém. Quando você casa, é uma relação. Tal pessoa paga tal conta, e tal pessoa paga a outra. Hoje em dia eu trabalho, sou oficial do exército, tenente do exército”, comentou Lucas.

Jojo Todynho e Lucas Souza no Baile da Vogue (Reprodução/Instagram)

Em seguida, o desabafo continuou e ele alegou que não pretende largar a carreira: “Trabalho e vou continuar trabalhando. Ninguém nunca pagou as minhas contas nem nunca vai pagar. O dinheiro da Jojo é dela e o meu é meu. Acabou”.

Jojo e Gkay

Jojo Todynho e Gkay estiveram juntas na “Dança dos Famosos”, atração do “Domingão com Huck”, e durante os bastidores as duas ficaram próximas. No entanto, um convite inesperado pode afastar as duas.

Acontece que, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Gkay convidou sua nova amiga para a próxima edição da “Farofa da Gkay”, um dos eventos mais comentados no mundo dos famosos, que acontece há, pelo menos, cinco anos, e esse convite não foi muito bem visto por Jojo.

LEIA TAMBÉM: Luciana Gimenez revela que foi vítima assédio aos 12 anos: ‘Me chamaram de tesão’

Jojo Todynho e Gkay estão na "Dança dos Famosos" (Reprodução)

Casada com o oficial do exército Lucas Souza, a funkeira acabou recusando o convite de participar do evento de 2023 e o motivo foi o maridão. Segundo o Metropoles, justificou a ausência usando o seu novo estado civil e afirmou ainda que lugar onde não cabe o marido dela, não cabe ela também.

Jojo Todynho teria recuado do convite afirmando ainda que gostaria de ficar longe de confusão. De acordo com a funkeira, se uma mulher avançasse no maridão, “não iria prestar” e, por este motivo, prefere que ela e o esposo fiquem de fora da celebração anual.

LEIA TAMBÉM: Após formação da 3ª DR, casais do ‘Power Couple’ viram memes; confira