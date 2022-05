Luciana Gimenez revela que foi vítima assédio aos 12 anos: ‘Me chamaram de tesão’

Luciana Gimenez, de 52 anos, contou que foi vítima de assédio sexual quando estava no início da adolescência. Segundo a apresentadora do “Superpop”, da Rede TV!, a experiência foi tão marcante que a fez mudar a forma de se relacionar com homens. “Me chamavam de tesão”.

O relato foi feito pela apresentadora em entrevista ao comediante Rogério Vilela, do podcast “Inteligência Limitada”. Ela disse que tinha apenas 12 anos, quando ia para uma academia de ginástica no Rio de Janeiro e foi abordada por um grupo de homens adultos.

“Eu me lembro que estava indo para a academia com 12 anos e um grupo de homens começou a assoviar, e me chamavam de tesão. Lembro que cheguei em casa e perguntei para minha mãe [a atriz Vera Gimenez] o que era aquilo, porque eu tinha escutado na ida e na volta”, contou Luciana.

“A partir daquele dia, comecei a me defender muito dos homens. Tinha que me defender desde muito cedo. Não é nem uma reclamação, é uma constatação”, ressaltou.

Novos desafios

Luciana, que já apresenta o “Superpop” há mais de 20 anos, assumiu um novo programa na RedeTV!. Ela está no comando do game show “Operação Cupido”, que estreou no último dia 14. A atração envolve paquera, desafios e diversão em busca do par ideal.

Em entrevista ao Metrópoles, ela falou sobre a nova experiência:

“[Quero] Mostrar que não estou presa numa caixinha, que não podem me rotular só de uma coisa. Assim como falo 5 línguas diferentes, eu posso fazer outras coisas além do que as pessoas estão acostumadas. Estou num momento de me redescobrir, então isso passa pelo meu lado profissional. Essa é só uma das várias mudanças que estou planejando para esse ano. Agora estou leve, positiva e afim de mostrar meu verdadeiro eu”, disse.

