Danilo Gentili é afastado por motivos de saúde e pela primeira vez não apresenta o ‘The Noite’

Danilo Gentili está temporariamente afastado da apresentação do 'The Noite', no SBT Foto: Reprodução

Danilo Gentili está temporariamente afastado do “The Noite”, no SBT, por motivos de saúde. Pela primeira vez, ele não apresentou o programa na noite de quarta-feira (25) e foi substituído pelo Capitão Pavão e Soldado Gustavo, integrantes do programa “190 - Inteligência Contra o Crime”, da plataforma de streaming Discovery+.

Segundo informações do “Na Telinha”, Danilo Gentili está com sintomas de resfriado e aguarda para fazer um exame que confirme se ele está ou não com covid-19. Enquanto isso, foi orientado a repousar em casa.

Como o SBT optou por não reprisar o “The Noite”, na quarta-feira, o público pôde acompanhar o Capitão Pavão e Soldado Gustavo que falaram mais sobre o programa que promete acompanhar o trabalho da polícia de São Paulo, mostrando sem cortes as invasões, perseguições, além das ligações para o 190 e as imagens captadas nas câmeras dos policiais.

Eles levaram ao palco objetos usados durante as operações, como desencarcerador, equipamento de exploração, dispositivos eletrônicos de controle, fuzis de precisão, acessórios de disparo, capacetes com visão noturna e escudo, além de manipularem alguns dos objetos para explicar a funcionalidade de cada um.

No ano passado, Danilo Gentili recebeu o diagnóstico de covid-19. Na ocasião, o “The Noite” já tinha episódios inéditos gravados e a exibição não foi alterada.

Ainda não há previsão de quando o apresentador deve retomar suas atividades no SBT.