Após formação da 3ª DR, casais do ‘Power Couple’ viram memes; confira

Nesta terça-feira (25), os casais do “Power Couple Brasil 6″ formaram a terceira DR da temporada. Mas, a surpresa de colocar quatro casais na votação mexeu com os fãs do reality show, que foram para as redes sociais e postaram inúmeros memes (confira abaixo).

Com a votação ao vivo e muito barraco, os casais Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Andreia Andrade e Nahim, Baronesa e Rogério e Brenda Paixão e Matheus Sampaio estão na berlinda e o menos votado vai ser eliminado do programa.

Cada casal foi para a DR de um jeito diferente. Adryana Ribeiro e Albert Bressan ficaram em último lugar na prova dos casais e já eram uma opção para a possível eliminação do “Power Couple Brasil”. Já Baronesa e Rogério não administraram bem o dinheiro e foram pela segunda semana seguida.

A votação da casa colocou Brenda Paixão e Matheus Sampaio como terceiro casal na DR. Durante o programa, eles levaram sete votos e acabaram na berlinda. Mas, não parou por aí, já que Adriane Galisteu revelou um elemento surpresa para o casal power, que é formado por Michele Passa e Bruno Passa. Segundo a apresentadora, eles deveriam escolher mais um casal e montar um DR com quatro duplas. Eles optaram pela ida de Andreia Andrade e Nahim.

Desta forma, os casais Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Andreia Andrade e Nahim, Baronesa e Rogério e Brenda Paixão e Matheus Sampaio estão na primeira DR quádrupla e o resultado da votação popular será divulgado na noite desta quinta-feira (26), às 22h30, durante o programa ao vivo.

Com essa novidade, os fãs do reality show da Record TV ficaram animados e usaram as redes sociais para mostrar sua torcida e postar muitos memes. Afinal, o fogo na mansão estava prestes a começar. Confira abaixo algumas reações da audiência.

se a casa toda estão contra eles, EU TÔ COM ESSE TRIO E NÃO LARGO MÃO!! #PowerCouple #DRPowerCouple pic.twitter.com/BUDoKzbx65 — ander (@xaviercomenta) May 26, 2022

QUEM JÁ É #FicaG3 VEM DE RT E FV PRA TERMOS NOÇÃO DE QUANTOS SOMOS!!!! #DRPowerCouple pic.twitter.com/tHidYpTfHX — Felipe ❤️‍🔥 (@FelipeMelooh) May 26, 2022

CRAQUE DO JOGO PORRA #DRPowerCouple pic.twitter.com/luPnaFPBHf — B R U N U (@LoucoFDP) May 26, 2022