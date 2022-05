Bem diferente, ator de ‘Pantanal’ ressurge em extinto quadro do ‘Caldeirão’

A carreira de Leandro Lima, ator que vive Levi no remake da novela “Pantanal”, é ampla, passando por diversas produções da Globo e da Record TV e, recentemente, foi descoberto que ele já esteve em um quadro do “Caldeirão do Huck”.

Em 2015, bem antes de estrear na novela de Bruno Luperi, o ator fez parte do elenco da 2ª temporada do “Saltibum”, atração que fazia parte do programa semanal apresentado por Luciano Huck.

Bem diferente de hoje, Leandro quase chegou à final com Rodrigo Simas, que foi o vencedor, mas foi desclassificado na disputa com Jacaré, ex-dançarino do grupo “É o Tchan”. No quadro, famosos tinham que realizar saltos ornamentais em uma piscina que ficava nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

O quadro durou apenas três temporadas, já que em 2016 o sertanejo Mariano, que era um dos participantes da competição, sofreu um grave acidente durante um treinamento, deixando os fãs e a direção da emissora preocupados.

Depois deste quadro, o ator, que trabalhou como modelo, esteve ao lado de Xuxa Meneghel na 3ª temporada de “Dancing Brasil”, exibido na Record TV. No programa, ele era o co-apresentador e repórter dos bastidores, mas acabou sendo substituído por Junno Andrade, namorado da eterna rainha dos baixinhos.

Ainda na Record TV, Leandro Lima conseguiu se destacar nas novelas bíblicas, sendo que a primeira que foi escalado aconteceu antes da estreia no programa de Xuxa Meneghel. Em 2017, ele estava no elenco de “Belaventura”. Já em 2018, o atual peão Levi, do remake de “Pantanal” (Globo), esteve na minissérie “Lia”, também na emissora da Barra Funda, em São Paulo.

Em 2013, o ator voltou à Globo para gravar a novela “Joia Rara”. Na trama, ele viveu Davi, um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial e que acaba se apaixonando por Aurora, personagem de Mariana Ximenes. Até aquele momento, este era o seu personagem de maior destaque na TV aberta.

Além dessas produções, Leandro também fez pequenas participações em “Poder Paralelo”, “Passione”, “Caras & Bocas”, “Caminho das Índias”, “Dalva e Herivelto: uma Canção de Amor”, “Viver a Vida”, “Insensato Coração”, “Saltibum”, “Chapa Quente”, “La Doña” e “Mister Brau”.

