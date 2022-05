Gastronomia tipicamente brasileira elimina Genesca do ‘MasterChef Brasil’

A gastronomia tipicamente brasileira marcou presença no segundo episódio do “MasterChef Brasil” de 2022, que acabou com a eliminação de Genesca.

O episódio começou com a primeira prova em equipes da 9ª temporada, onde os 15 cozinheiros amadores tiveram que transformar a nossa farofa de cada dia no protagonista de três pratos diferentes.

Um dos momentos mais complicados foi o mercado, já que cada cozinheiro do grupo tinha três minutos para pegar os ingredientes e isso atrapalhou, pois cada integrante tinha uma ideia na cabeça.

Depois de toda pressão, os grupos precisaram escolher o prato que iria representar as equipes no julgamento dos chefs Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo. Nesta prova, a equipe rosa, formada por Lays, Bruno e Mitiko, levou a melhor e escapou da eliminação.

Bruno, Mitiko e Lays vencem a prova da farofa gourmet do "MasterChef Brasil 9" (Melissa Haidar/Band)

Além deles, os times amarelo ( Rafael, Fernando e Paraskevi) e vermelho (Jason, Renato e Mario) também foram os destaques positivos do reality show da Band e conquistaram a tão sonhada vaga no mezanino.

Quem elogiou o primeiro prato campeão da noite foi a chef Helena Rizzo, que achou a ideia inovadora: “O prato misturava um pouco do Brasil e do oriente e eu achei muito interessante. Está tudo bem elaborado e o molho ficou muito gostoso”, comentou a jurado do “MasterChef Brasil 9″.

Por outro lado, a pior farofa desta terça-feira (24) foi a do grupo roxo, formado por Genesca, Adílio e Melina, foi direto para a eliminação.

Já o time azul, com Daniel, Larissa e Edileide, ganhou uma nova chance antes da prova de eliminação. Mas, com Daniel sendo escolhido para subir ao mezanino, a disputa ficou entre Larissa e Edileide. Na miniprova, elas tiveram 20 minutos para preparar o macarrão al dente que conquistasse o paladar dos jurados e quem levou a melhor foi Edileide.

Desta maneira, a prova de eliminação foi disputada por Larissa, Daniel, Melina, Adílio e Genesca, que tiveram que mostrar que entendem mais uma vez da gastronomia brasileira. Em 1h30, o quinteto precisou preparar um típico bolo de rolo de goiaba, prato que é patrimônio cultural imaterial de Pernambuco.

Sem a ajuda do mezanino, que levou uma bronca de Erick Jacquin, os cozinheiros amadores do “MasterChef Brasil” precisaram respirar fundo para cozinhar todas as massas e preparar o recheio. Segundo os jurados, Melina foi a vencedora e Daniel ficou em segundo lugar entre os destaques positivos. Já Adílio e Daniel escaparam por pouco e Genesca se despediu do reality show.

