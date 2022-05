Esta foi a reação da Rainha após piada sobre ela durante evento

Apesar dos problemas relacionados à sua mobilidade e também das recentes ausências em compromissos públicos, a Rainha Elizabeth viajou nesta terça-feira, 17, a Londres. A atitude, que parece ter sido uma decisão tomada de última hora, impressionou passageiros, turistas e transeuntes ao vê-la na Estação Paddington.

A Rainha Elizabeth II estava acompanhada do filho mais novo, o príncipe Edward, e ambos foram recebidos pelo primeiro-ministro Boris Johnson, pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan, e pelo comissário Andy Byford.

Antes, no domingo, 15, a Rainha compareceu à apresentação de “A Gallop Through History” no Windsor Horse Show. O evento fez uma comemoração ao Jubileu da Platina da monarca do Reino Unido, que marca os 70 anos de reinado de Elizabeth II.

O comediante Omid Djalili subiu ao palco e fez uma piada às custas da Rainha: “Vossa Alteza Real, em nome de todos aqui, gostaríamos de lhe agradecer, muito humildemente, por nos escolher em vez da abertura do Parlamento”, disse ele.

O comediante estava se referindo à ausência da rainha no evento da semana passada, que pela terceira vez durante seu reinado e devido a “problemas de mobilidade episódicos”, a Rainha enviou o príncipe Charles para substituí-la. Djalili continuou: “Você fez a coisa certa e ganhei 5 libras em uma aposta!”.

No momento, muitos levantaram as sobrancelhas, até porque não é normal que a Rainha seja alvo de uma piada, principalmente em um evento público. Mas, de forma surpreendente, Elizabeth II levou na brincadeira, acenou e riu ao comediante.

Segundo a Hello! Magazine, um porta-voz do Palácio de Buckingham disse: “Sua Majestade estava ciente do compromisso e os organizadores foram informados da possibilidade de ela comparecer”.

O especial televisionado contou com atuações e performances musicais, bem como exibições de cavalos e deu as boas-vindas a apresentadores como Tom Cruise e Helen Mirren. Mas, um fato chamou a atenção de todos que observavam as atitudes da Rainha.

O evento de domingo terminou com Dame Helen Mirren, vestida como Elizabeth I, dizendo: “Por todos esses anos você carregou nossa nação e tem sido seu coração e batida. Nossos sinceros e amorosos agradecimentos”. A Rainha ouviu atentamente o discurso de Mirren, depois deu um aceno afirmativo.