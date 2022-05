Este foi o pedido especial que Meghan e Harry fizeram à Rainha

A celebração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II se aproxima e sabemos que um dos momentos mais marcantes será o tradicional Trooping the Colour, no dia 2 de junho, onde os membros da realeza vão se concentrar na varanda do Palácio de Buckingham.

O evento, que acontece todos os anos no aniversário da Rainha envolve um desfile de mais de 1400 soldados desfilando, 200 cavalos e 400 músicos e membros da família real tradicionalmente se reúnem na varanda do Palácio de Buckingham para assistir e serem observados.

Na semana passada, uma notícia um porta-voz do palácio disse: “A Rainha decidiu que a tradicional aparição da varanda do Trooping the Color deste ano na quinta-feira, 2 de junho, será limitada a Sua Majestade e aos membros da família real que estão atualmente realizando funções públicas oficiais em nome da Rainha”. O príncipe Andrew, recentemente envolvido e mais escândalos sexuais e acusado de abuso sexual, também não estará na varanda.

Muitos especialistas em realeza especularam que Meghan e Harry teriam sido proibidos de aparecer na celebração para não roubar as atenções. Mas, segundo o biógrafo real Omid Scoobie, não foi bem assim.

Ele escreveu um artigo no Yahoo News onde explica que os Sussex não foram “cortados” do grupo da varanda. Na verdade, Scobie disse que Harry havia “falado com sua avó sobre a possibilidade de não participar do Trooping the Color muito antes” da decisão ter sido noticiada na mídia.

Veja também: Veja a mansão onde Meghan e Harry vão se hospedar durante viagem ao Reino Unido

Sabemos que Meghan e Harry viajarão ao Reino Unido para a celebração que marca os 70 anos de reinado de Elizabeth II. Eles levarão seus filhos, Archie e Lilibet, e a viagem marcará a primeira aparição pública da família desde que eles deixaram seus postos como membros da realeza britânica em 2020.

De acordo com o The Sun, Meghan e Harry sentiram que seria “inapropriado” participar da grande sessão de fotos da varanda agora que se afastaram de seus papéis como membros da realeza.