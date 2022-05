‘MasterChef Brasil’ vai começar e isso é tudo que sabemos sobre a estreia

Nesta terça-feira (17) estreia a 9ª temporada do “MasterChef Brasil” e os fãs do reality show gastronômico podem esperar novidades na competição. Sem dar moleza aos 16 cozinheiros amadores, o primeiro episódio terá um duelo com carne nobre.

Após todos os competidores entrarem na cozinha e conhecerem os chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin, além de Ana Paula Padrão, a disputa começa com a famosa caixa misteriosa, onde eles vão encontrar uma receita pronta. Mas, não será uma prova de reprodução, já que eles terão que trocar os ingredientes com outros cozinheiros.

Depois da troca, os novos participantes do “MasterChef Brasil” terão que cozinhar em um tempo recorde e agradar o paladar dos jurados e, é claro, que aqueles que não conquistarem o mezanino vão para uma nova prova.

Já quem vencer a prova escolhe uma pessoa que poderá disputar uma mini prova. O escolhido ou escolhida vai escolher com quem deseja duelar a prova surpresa, que envolve sorvetes exóticos, com sabor de feijoada, shoyo, pimentão, wasabi, moqueca, tomilho e coentro. Qem acertar o maior número de sabores sai da berlinda.

LEIA TAMBÉM: Descubra de qual participante do ‘No Limite 6′ Boninho não quer ser amigo

Por fim, os demais participantes vão para a primeira prova de eliminação do “MasterChef Brasil”, que não será nada tranquila para os cozinheiros amadores de 2022. Nela, eles terão que criar um prato onde o coelho será o destaque.

Chefs se apresentam para os novos cozinheiros amadores do "MasterChef Brasil" (Divulgação/Band)

Na prova final, eles vão precisar limpar e manipular o animal inteiro. Antes deles aquecerem os fogões da cozinha, o chef francês Erick Jacquin dará uma aula sobre como preparar a carne nobre. É claro que replicar o prato do famoso não será nada fácil, já que eles ainda estão se acostumando com a pressão do relógio e com todos os utensílios disponíveis no estúdio.

No final destes três duelos gastronômicos, um cozinheiro amador deixará a 9ª temporada do “MasterChef Brasil”, que vai ao ar às 22h30, depois do programa “Faustão na Band”.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Irma conta segredo para Madeleine e José Leôncio se arrepende