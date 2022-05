Esses são os 16 cozinheiros amadores da nona temporada do ‘MasterChef Brasil’

Falta uma semana para a 9ª temporada do “MasterChef Brasil”, versão amadores, começar na Band. A partir da terça-feira (17), às 22h30, depois do “Faustão na Band”, o reality show gastronômico volta a ser exibido.

Nesta temporada, além de Ana Paula Padrão, Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo, o programa semanal contará com 16 cozinheiros amadores, que vão esquentar os fogões em busca do troféu e do prêmio em dinheiro. Confira abaixo quem são os competidores que vêm de todos os cantos do país e, ainda, do exterior.

Adílio

Adílio está no "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

De Pirenópolis (GO), o missionário tem 29 anos e aprendeu a cozinhar na infância por influência da avó, que morreu há mais de 10 anos.

Fora da cozinha, ele atua como voluntário em uma ONG (Organização não Governamental) que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social: “Damos apoio a lugares que tiveram desastres e catástrofes, como a população em situação de risco, mulheres em vulnerabilidade social e crianças de rua”, disse ele à Band.

Bruno

Bruno está no "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Aos 34 anos, Bruno entra no “MasterChef Brasil” para recomeçar. Após ser diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, mesmo tipo de câncer enfrentado pelo ator Reynaldo Gianecchini, o cirurgião dentista vai em busca do prêmio com toda força.

Natural do interior de Minas Gerais, ele está separado e afirmou ao site da Band que o casamento foi um choque para a cidade de Barroso: “Eu era casado com um cara. Choquei uma cidade pequena. Em fevereiro de 2020 a gente terminou”.

Daniel

Daniel está no "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Morador de Paulínia, no interior de São Paulo, este cozinheiro amador trabalha como gerente de vendas, mas revela que o gosto pelas panelas vem desde pequeno. Segundo ele, aos 9 anos ele já ajudava a mãe, de família italiana, na cozinha.

“Os meus bisavós vieram da Itália. Aí, tudo é comida, né? É aniversário? Comida! Passou no vestibular? Comida. Não tem nada para fazer? Vamos fazer comida. Então, cresci no ambiente com a família cozinhando muito”, contou o participante.

Edleide

Edleide participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Aos 42 anos, essa cozinheira amadora vai entrar no reality show da Band para provar para si que é possível vencer a competição. Moradora de São Luís (MA), a jornalista ficará longe das filhas pela primeira vez. Segundo ela, não foi fácil escolher ir para o programa apresentado por Ana Paula Padrão.

Ela disse ainda que entrar no “MasterChef” é uma vitória pessoal: “Eu achava que não era capaz. No entanto, chegou o momento de provar para mim mesma que consigo e que estou atingindo objetivos que antes achava inatingíveis”.

Fernanda

Fernanda participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Aos 29 anos, essa mineira deixou a carreira como engenheira civil para se dedicar a cozinha do reality show e ter seus pratos julgados por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Apaixonada pela gastronomia desde os 16 anos, a jovem saiu de casa para cursar faculdade, no Rio Grande do Sul, e passou a morar em uma república repleta de meninos. Além disso, morou com uma família árabe e aprendeu alguns truques.

Fernando

Fernando participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Morador de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Fernando Henrique tem 36 anos e trabalha como artesão e vendedor de produtos eróticos, além de ser tarólogo. Além disso, ele estuda para ser figurinista e tem uma marca de máscaras, chicotes e acessórios diversos.

Antes de entrar na 9ª temporada do “MasterChef Brasil”, ele já contava com 15 mil seguidores em uma rede social, mas acabou sendo banido por postar conteúdos sexuais.

Segundo Fernando, a gastronomia entrou em sua vida ainda na infância, por influência dos pais: “A gente vive em uma sociedade muito machista, mas eu cresci com um homem dentro da cozinha. É essa a minha referência”, contou ele ao site da Band.

Genesca

Genesca participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Natural de São Borja, no Rio Grande do Sul, ela trabalha como extensionista de cílios e dermopigmentadora, mas enxerga no reality show uma oportunidade para mudar de carreira. Após o programa, a gaúcha quer trabalhar com eventos e abrir um bar.

Aos 40 anos, a cozinheira amadora afirma que está ansiosa para ver seus pratos serem julgados pelos chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

Jason

Jason participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

O catarinense aprendeu a cozinhar com o pai e aos 40 anos vai correr contra o relógio do “MasterChef Brasil 9″. Fora da cozinha, ele é engenheiro civil e pai de duas meninas, Cecília e Catarina.

Ele afirma ainda que sua habilidade de aproveitar os alimentos ao máximo é seu grande trunfo no dia a dia e também pode ser uma vantagem no programa.

Larissa

Larissa participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Aos 24 anos, a mineira de Belo Horizonte é apaixonada pela saga “Senhor dos Anéis” e pela gastronomia. De acordo com a veterinária, sua primeira vez na cozinha foi aos 12 anos, ao lado da mãe.

“Comecei a cozinhar por necessidade. Eu tinha que ajudar a minha mãe em casa e, infelizmente, a gente achava que o papel da mulher era saber cozinhar, mas isso mudou. Depois de um tempo, cozinhar por obrigação não bastava, queria cozinhar por gosto”.

Lays

Lays participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Aos 29 anos, a designer de 29 anos de São Paulo quer mudar de profissão. Antes do programa, ela já morou na Alemanha e foi baterista de banda punk.

Lays perdeu a mãe aos oito anos e precisou aprender a se virar sozinha muito cedo. No entanto, ela afirma que a necessidade virou um hobby e atualmente ela quer explorar este novo lado.

Mário

Mário participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

O veterinário de Niterói, Rio de Janeiro, tem 33 anos e é apaixonado por adrenalina. Ele aprendeu a cozinhar com as avós durante a infância e está pronto para competir contra o relógio da cozinha do “MasterChef Brasil”.

De acordo com Mário, quando criança ele descobriu ser intolerante ao leite e aos 18 anos foi morar sozinho e cozinhar virou uma maneira de economizar.

Melina

Melina participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

De Salvador, na Bahia, a estudante de letras tem 29 anos e afirma que entrou na competição para ganhar. Com uma personalidade forte, ela nasceu em uma família de cozinheiras e está pronta para o reality.

Para Ana Paula Padrão e os jurados, ela quer mostrar o tempero baiano na cozinha vegana: “Essa é a minha linguagem: cozinhar. Minha forma de demonstrar carinho, de mostrar que eu me importo, é me oferecendo para cozinhar. Essa é minha forma de ser afetiva com as pessoas”, revela.

Mitiko

Mitiko participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, a dentista de 38 anos é mãe de dois meninos e revela que a maior dificuldade durante o programa será ficar longe deles.

Cozinheira amadora desde os 9 anos, Mitiko quer pegar os chefs pela cozinha afetiva. Segundo ela, seus pratos no “MasterChef” vão trazer bons momentos em família e ao lado de outras pessoas queridas: “A cozinha traz a família e o amor, não é mesmo?”, reflete.

Paraskevi

Paraskevi participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Natural de Tessalônica, na Grécia, ela promete surpreender os jurados com um tempero diferente. Morando no Brasil há oito anos ao lado do marido, a participante conheceu o país há 22 anos quando veio conhecer um tio e se apaixonou.

Artista, ela afirma que a paixão pela gastronomia nasceu no Brasil. De acordo com ela, é obrigação o grego saber cozinhar e, hoje, ela coloca em prática a herança que recebeu da avó e da mãe.

Rafael

Rafael participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

O gamer de 23 anos é o participante mais novo da 9ª temporada do “MasterChef Brasil”. Estudante de engenharia da computação, ele vai assumir as panelas na cozinha do reality show.

Fora do programa, Rafael é bi-campeão estadual do jogo Rainbow Six Siege e afirma que aprendeu a cozinhar durante um intercâmbio na Alemanha: “Voltei para o Brasil com essa paixão de cozinhar para a família e amigos”, conta em entrevista ao site da Band.

Renato

Renato participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Aos 35 anos, o agente de saneamento básico de Capitão Poço, no Pará, tenta entrar no “MasterChef Brasil” há seis anos: “Estou calejado. Tento entrar desde 2017 e isso fez eu me conhecer e conhecer o programa muito bem. Acho que fui ficando cada vez mais forte”, conta ele.

Antes do programa, ele cuidou da mãe, que teve problemas de saúde e ainda passou por muitas dificuldades financeiras. Por tudo isso, a gastronomia virou uma grande válvula de escape.

