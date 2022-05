Ator Murilo Benício estará em sua terceira novela no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

No remake da novela “Pantanal”, Murilo Benício vive o fazendeiro Tenório, o vilão da novela das 21 horas. Mas, além da trama de Bruno Luperi, o famoso está mostrando o seu talento no horário vespertino da emissora carioca.

“Sem querer”, a Globo vai reprisar no “Vale a Pena Ver de Novo” um terceiro folhetim com Murilo Benício no elenco, a partir de segunda-feira (16). Confira abaixo quais são os trabalhos reprisados com o famoso.

Ti Ti Ti

Preta Gil e Murilo Benício em um cena da novela "Ti Ti Ti", da Globo (Reprodução/Globo)

Durante o momento mais complexo da pandemia da covid-19, a Globo colocou no ar a reprise da novela “Ti Ti Ti”, exibida originalmente em 2010, na faixa das 19 horas.

No remake, assinado por Maria Adelaide Amaral, baseado em duas obras de Cassiano Gabus Mendes: Plumas e Paetês (1980) e TI Ti Ti (1985), Murilo Benício interpretou Victor Valentim, um falso costureiro espanhol, que tentava se passar por famoso para sair da pobreza e se vingar de Jacques Leclair (Alexandre Borges), seu inimigo.

O Clone

Reprodução/Globo

Depois de “Ti Ti Ti”, que derrubou a audiência do “Vale a Pena Ver de Novo”, a Globo escalou a reprise de “O Clone”, novela de Glória Perez, exibida originalmente em 2001.

No enredo, Murilo Benício começa a novela vivendo os gêmeos Diogo e Lucas, mas Diogo morre em um acidente de helicóptero e Lucas acaba participando de um experimento onde um clone é feito.

Além disso, durante uma viagem ao Marrocos, Lucas conhece e se apaixona por Jade (Giovanna Antonelli), sendo correspondido, mas são impedidos de ficarem juntos, devido aos costumes muçulmanos.

A Favorita

Murilo Benício e Lucio Mauro em uma cena na novela "A Favorita" (Reprodução/Globo)

Já, a partir de segunda-feira (16), Murilo vai aparecer em “A Favorita”, novela de João Emanuel Carneiro, que vai ser exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”, da Globo.

Na trama, protagonizada por Claudia Raia e Patrícia Pillar, Benício interpreta Dodi, um mau caráter que se alia à vilã Flora (Patrícia Pillar) para conseguir dinheiro fácil. Os personagens são ex-namorados, mas quando a ex-cantora é presa ele se envolve e se casa com Donatela (Claudia Raia) e passa anos se aproveitando da fortuna dos Fontini, os sogros da protagonista.

