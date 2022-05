Muda, personagem de Bella Campos, vai mudar de nome no remake de ‘Pantanal’?

Muda (Bella Campos) no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Muda (Bella Campos) chegou ao remake da novela “Pantanal” com sede de vingança pela morte de seu pai e, por isso, resolveu acabar com a família de Juma Marruá (Alanis Guillen). No entanto, após matar Gil (Enrique Diaz) e Maria Marruá (Juliana Paes), a forasteira acabou mudando de ideia e toda verdade vai aparecer em breve.

Muda (Bella Campos) e Levi (Leandro Lima) em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

No capítulo de quinta-feira (12), Levi (Leandro Lima) vai descobrir que ela não é muda. Na cena, o peão chega na tapera de Juma, e encontra a jovem sozinha, justamente como ele queria, e acaba criando uma situação inusitada.

No remake de “Pantanal”, Muda vai enxergar o peão se aproximando e, com medo, se coloca em guarda diante de Levi e pergunta o que ele quer ali. Ele acaba respondendo que foi até a tapera para vê-la e ela responde: “Já viu e agora pode ir embora”. Com isso, o primeiro segredo da forasteira é descoberto.

Em "Pantanal", Muda (Bella Campos) atira no Velho do Rio (Osmar Prado) (Reprodução/Globo)

Sem medo dela, Levi se aproxima cada vez mais e diz que gosta dela e que desde que ela apareceu na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e que não faz nada da vida a não ser pensar nela. A conversa só acaba quando Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma chegam no local.

A partir deste momento, Muda vai começar a contar toda verdade para Juma, inclusive que ela foi a mandante do assassinato de Maria e Gil, pais da protagonista do remake.

Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos) brigam em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

A partir destas cenas, a expectativa dos fãs da novela da Globo é que Muda seja chamada por seu nome de batismo: Maria Rute, a menina que estava nos braços de sua mãe quando Gil (Enrique Diaz) disparou contra o seu pai.

No entanto, Muda não deverá só ser chamada por seu nome verdadeiro, já que o “apelido” criado para não ser descoberta no começo da segunda fase de “Pantanal” ficou marcado entre os personagens e, é claro, os telespectadores da novela de Bruno Luperi.

