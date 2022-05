Descubra de qual participante do ‘No Limite 6’ Boninho não quer ser amigo

Como já sabemos, Boninho, diretor da Globo, não é de fazer média e escolhe quais os participantes do programas que dirige vai seguir nas redes sociais. Como acontece no “BBB”, o todo poderoso já deixou de ser amigo de um participante do “No Limite 6″.

Com perfis usados para falar mais de seus projetos na Globo do que sua vida pessoal, Boninho não é amigo de todo mundo no Instagram e nem no Twitter e prova disso é que o big boss não está seguindo Victor Hugo, participante da tribo Lua, da temporada atual do “No Limite”.

LEIA TAMBÉM: Fãs de Juliette reagem ao clipe de ‘Cansar de Dançar’, novo hit da ex-BBB

Em uma postagem no Twitter, Victor comentou que estava bloqueado pelo diretor do reality show apresentado por Fernando Fernandes. Segundo os administradores que cuidam da conta do anônimo, ele não pode interagir com o perfil de Boninho.

“Queria muito interagir com os tweets do Boninho sobre No Limite, mas o Victor Hugo xaropou tanto o homem por causa de reality show que é bloqueado pelo boss”, disse o perfil do redator publicitário no Twitter.

Audiência

Ao que parece, a empolgação pelo “No Limite” tem caído. Segundo o site Notícias da TV, o reality show de sobrevivência não está mais agradando os telespectadores da Globo, que estão abandonando a atração apresentada por Fernando Fernandes.

Mesmo com o bom desempenho do remake da novela “Pantanal”, o “No Limite” de 2022 chegou a ficar em terceiro lugar. Na terça-feira (10), por exemplo, o reality show registrou 17,8 pontos de média na Grande São Paulo.

No "No Limite 6", desafio do quebra-cabeça deu vantagem para a equipe Sol (Reprodução/Globo)

O reality show ficou fora do ranking de programas mais vistos da Globo no dia, perdendo para a reprise de “O Clone” (18,5 pontos) e de “Além da Ilusão” (20,0 pontos). Já o capítulo de “Pantanal” ficou em alta, marcando 30,6 pontos de audiência.

O “BBB 22″, que foi exibido no mesmo horário do “No Limite 6″, chegou ao fim com média de 25 pontos às terças.

LEIA TAMBÉM: Mais duas mortes deixam os personagens de ‘Pantanal’ devastados; veja a história