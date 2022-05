Jason Momoa dá lição para outras celebridades durante férias na Itália

O que você faria se encontrasse Jason Momoa passeando em Roma? Com todo o sucesso conquistado, não tem como passar despercebido, não é mesmo? Em seu perfil no Instagram, o ator protagonista de ‘Aquaman’ falou sobre os “problemas” que ele enfrenta devido a sua altura, aparência geral e suas tatuagens, características que fazem com que ele seja rapidamente reconhecido em público.

Na postagem, que também contém um vídeo, o ator mostrou como lida com os fãs de uma forma bem-humorada.

Há pouco mais de uma década, Jason Momoa já era reconhecido por fãs de ficção científica que viram ‘Stargate: Atlantis’. Agora, com papéis em produções de alto nível, como o Khal Drogo em ‘Game of Thrones’ e ‘Aquaman’, o ator se tornou uma figura ainda mais popular.

O ator está fazendo uma turnê em Roma e conta que para conhecer a Escadaria Espanhola, localizada entre a Piazza di Spagna e a Piazza Trinità dei Monti, precisou abusar da criatividade.

A solução foi cobrir a cabeça com um lenço, pasmem! Momoa fala que se sentia “como um Jedi” nesse dia. Enfim, tudo terminou bem, já que o grupo subiu os degraus para uma foto rápida e Momoa até arriscou soltar os cabelos.

“Um dos problemas de ser eu mesmo é que não só tenho 1,85m de pele morena, é por causa dessa maldita coisa (aponta para a tatuagem no braço) que eu coloco na porra da minha camisa e minha maldita calça. Não está ajudando!”, disse Momoa em um story postado em sua conta na rede social.

É certo que, quando uma pessoa se torna muito famosa em Hollywood, a liberdade de apenas estar entre as pessoas comuns fica prejudicada.

Talvez, para muitos famosos, estar em um lugar turístico como Roma e precisar “se esconder” pode ser uma experiência estressante, mas Momoa lida com tudo isso aqui com muita desenvoltura e com um grande senso de humor.