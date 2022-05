Esta cena deletada de ‘Titanic’ vai mudar a forma com você vê um dos personagens

‘Titanic’, na época de seu lançamento, foi o filme mais caro já feito e se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos por muitos e muitos anos. Baseado na tragédia real do RMS Titanic que aconteceu em 1912, o filme conta a história de Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) e Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), dois passageiros de diferentes classes sociais que se apaixonam a bordo do navio.

Jack e Rose lutam por seu relacionamento e também lutam para sobreviver quando o navio começa a afundar. Em meio ao caos, Cal Hockley (Billy Zane), o noivo de Rose que tomado pelo orgulho tenta separá-los.

Cal ainda tenta matar Jack e Rose enquanto o Titanic afunda, mas uma cena deletada teria mudado a forma como Cal é visto, pois o humanizaria um pouco depois que o navio afundou.

No fim da tragédia, Cal sobreviveu fingindo ser o pai de uma criança, garantindo lugar em um dos botes salva-vidas, enquanto Rose e Jack lutavam por suas vidas, restando apenas Rose que foi resgatada horas depois.

No final do filme, Rose é vista no RMS Carpathia com o restante dos passageiros resgatados e mudou seu nome para Rose Dawson. Cal busca casualmente por Rose, mas uma versão estendida desta cena sugere que ele está realmente preocupado com sua noiva.

A cena deletada Cal ficando aliviado ao ver uma mulher ruiva que acredita ser Rose, mas ele estava enganado.

Ao olhar para a cena completa no Carpathia no final do filme, é aceitável que várias partes tenham sido cortadas, devido ao tempo de duração do filme, mas ver um lado sensível de Cal tão tarde teria amenizado sua imagem de vilão.