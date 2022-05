‘Doutor Estranho 2′: Afinal, qual é a história de América Chavez nos quadrinhos?

Sobre Stephen Strange e seus problemas pessoais, já sabemos que o ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ trata, mas não é só sobre isso. O filme de Sam Raimi também apresenta uma nova super-heroína no Universo Cinematográfico da Marvel: America Chavez, que pode abrir passagens e conectar universos.

America Chavez, interpretada pela jovem atriz Xochitl Gomez, chama a atenção do Doutor Estranho por causa de sua incrível capacidade de criar portais para as várias dimensões do multiverso, manifestando enormes formas de estrelas no ar que ela pode chutar ou socar para transformá-las em portais entre mundos.

A versão de América em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ é surpreendentemente precisa em relação aos quadrinhos da Marvel Comics, embora apresente uma heroína com menos confiança e experiência. Mas de acordo com Gomez, isso foi proposital, pois a personagem do filme é mais jovem que a dos quadrinhos.

A respeito da adaptação da personagem dos quadrinhos para o cinema, a atriz disse ao Marvel.com: “Você pode definitivamente ver os estágios iniciais do que a América do futuro pode se tornar. Peguei coisas que estavam nos quadrinhos e meio que aliviei já que ela é menos experiente”.

A atriz continua: “Ela é mais jovem do que qualquer uma de suas aparições conhecidas nos quadrinhos, e acho que você pode ver isso. Foi um desafio divertido explorar o que uma América mais jovem e menos experiente poderia ser, mas também sugerir a líder séria que ela logo se tornaria. Eu queria manter aquela energia infantil e um pouco daquela confiança de fingir até você conseguir”.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, no estilo já esperado do MCU, situa perfeitamente América Chavez na descoberta de onde seus poderes podem ser mais úteis do que seu mundo original.

Ela está aprendendo a controlar seus poderes de abrir portais em Kamar-Taj e quer resgatar suas mães em algum lugar do multiverso, para onde acidentalmente as enviou.