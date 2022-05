‘Doutor Estranho 2′: Elizabeth Olsen revela que não conheceu alguns membros do elenco

Depois dos eventos de ‘WandaVision’, Elizabeth Olsen retorna ao Universo Cinematográfico Marvel no desta vez em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, dirigido por Sam Raimi.

No filme, ela surge como a verdadeira Feiticeira Escarlate, na qual aparece corrompida pelo Livro dos Pecados, o Darkhold e quer o poder de salto do universo de America Chavez (Xochitl Gomez) para que possa reencontrar seus filhos.

A Feiticeira Escarlate como vilã não é a única surpresa do segundo filme de Strange. O Doutor Estranho foge para a Terra-838 e é levado perante os Illuminati, um grupo de heróis composto por Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), Capitã Carter (Hayley Atwell), Capitã Marvel (Lashana Lynch), Raio Negro (Anson Mount), Senhor Fantástico (John Krasinski) e Professor Charles Xavier (Patrick Stewart).

Infelizmente não demora muito para a Feiticeira Escarlate da Terra-616 sonhar, possuir o corpo de Wanda de 838 e atacar a base Illuminati, assassinando brutalmente praticamente todos os membros da equipe de super-heróis.

Veja também: Esta é a história real de Wanda e Magneto nas HQs da Marvel

Ao CinemaBlend, em recente entrevista, a atriz Elizabeth Olsen revelou que na verdade nunca conheceu os atores Patrick Stewart (Professor Charles Xavier) ou John Krasinski (Senhor Fantástico) durante a produção do filme.

Segundo a atriz, as gravações ocorreram com certa “magia cinematográfica” que possibilitou a personagem descartar os Illuminati, apesar de não estar fisicamente na sala com eles.

“Decidimos que a limitação é que ela não está em seu corpo, ela está em uma versão ‘menos visível’ de seu corpo, então não é capaz de fazer tanto quanto a Wanda do nosso universo poderia fazer. É mais sobre usar o corpo como um carro ruim ou algo assim, como um carro não tão ajustado. Eu queria que fosse mais fácil. É incrível ter esses momentos”, disse a atriz.

Além de Olsen, Stewart e Krasinski não terem se conhecido pessoalmente, outros membros dos Illuminati nunca se cruzaram no set, tornando a cena de batalha épica ainda mais impressionante.