Muito choro e estratégia marcam a eliminação de Verônica do ‘No Limite 6’

Verônica Kreitchmann é a segunda eliminada do "No Limite 6" (Fabio Rocha/Divulgação/Globo)

Sem tempo a perder, mais uma participante do “No Limite 6″ foi eliminada. Nesta quinta-feira (05), a gaúcha Verônica deixou o reality show aos prantos. Ela é a segunda mulher eliminada, já que no primeiro episódio Fernando Fernandes anunciou a saída de Dayane.

No segundo episódio, as tribos Lua e Sol se enfrentaram em mais provas. Mas, antes do combate, os membros da equipe Lua tiveram que explicar para Guza como ela tornou-se um dos alvos do primeiro portal da eliminação. Sem querer ouvir muito, ela já soltou: “Não sei ter DR, tenho muita dificuldade. Acho um porre, um saco”.

No "No Limite 6", desafio do quebra-cabeça deu vantagem para a equipe Sol (Reprodução/Globo)

Na prova do privilégio, a tribo Sol não perdoou ninguém e foi em busca de melhores condições para o acampamento. Empenhados, eles foram mais rápidos e conquistaram comida e fogo, depois de montar um quebra-cabeça com três palavras. Enquanto eles comemoravam, os adversários tentavam se entender com as peças no chão.

Outra prova que deixou todo mundo sem fôlego foi a da imunidade, que mostrou que a tribo Lua não dorme em serviço. Com os corpos pintados, eles começaram mais lentos, mas viraram o jogo quando conseguiram desfazer os nós e montar uma escada em tempo recorde. Enquanto, dois participantes da tribo subiam as escadas, Matheus Pires ainda tentava deixar as madeiras soltas.

Tribo Lua vence a prova da imunidade do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

Com isso, os integrantes da tribo Sol foram para o portal da eliminação, mas antes dos votos, enquanto estavam no acampamento, Matheus mexeu com a cabeça dos colegas para escapar da eliminação. Além dele, Patrícia e Verônica também estavam na mira.

Como a gaúcha estava machucada, ela acabou recebendo a maioria dos votos e deixou o “No Limite 6″: “”A minha cabeça não estava preparada para viver e o meu limite chegou. Só tenho a agradecer com a minha tribo, todos foram maravilhosos comigo. Mas eu estou em paz, agora é descansar, disse Verônica, ao deixar o programa.

Verônica chora ao descobrir que está eliminada do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

Ela ainda disse que após o período dentro do jogo, a exaustão psicológica tomou conta: “A gente sabe o limite que a gente chega para pedir esse momento”.

Neste domingo (08), Dayane e Verônica participam do “No Limite: A Eliminação” e conversam com Ana Clara sobre a experiência de viver no acampamento e, também, sobre as provas que passaram no reality show da Globo.

