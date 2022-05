‘Pantanal’: Jove descobre verdadeira identidade do Velho do Rio

Depois de uma passagem turbulenta pelo Rio de Janeiro, Jove (Jesuíta Barbosa) decide voltar para o Pantanal e retomar sua vida nas fazendas do pai, José Leôncio (Marcos Palmeira).

Mas, o retorno do protagonista da novela da Globo não será tão fácil, já que ele saiu da região com as relações cortadas com o fazendeiro. Para melhorar o contato com o pai, ele deixa a fotografia de lado e decide provar que leva jeito para ser peão e tentará aprender a montar.

No primeiro momento, Juma (Alanis Guillen) chegará a ensiná-lo, mas o filho de Madeleine (Karine Teles) ficará com medo e não conseguirá aprender rapidamente.

Sozinho, caminhando pelo Pantanal, Jove (Jesuíta Barbosa) estará pensativo, quando será surpreendido pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que irá consolá-lo e o chamará de neto, revelando, assim, sua verdadeira identidade: Joventino, pai de José Leôncio.

Vale lembrar que antes dessas cenas, foi ao ar no remake de “Pantanal” os capítulos onde José Leôncio (Marcos Palmeira) e Jove (Jesuíta Barbosa) brigaram feio e, no fim, o jovem fotógrafo foi expulso da fazenda.

Para quem não viu, o motivo principal da discussão foi a sexualidade do herdeiro, que disse ao pai que não era obrigado a testar sua virilidade o tempo inteiro. Depois disso, Jove arrumou as malas, pegou um barco e remou em direção à tapera de Juma (Alanis Guillen), a quem pediu abrigo.

Em "Pantanal", Jove (Jesuita Barbosa) ensina Juma (Alanis Guillen) a ler e escreve a palavra "amor" na areia (Divulgação/Globo)

A pedido de José Leôncio (Marcos Palmeira), Tibério (Guito) convence Jove a voltar para a fazenda, mas o rapaz retorna pronto para dizer adeus, decidido a ir para o Rio de Janeiro. Por fim, Tadeu (José Loreto) levou o irmão e Juma (Alanis Guillen) de avião para Campo Grande.

O da novela remake de “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa, de 1990.

