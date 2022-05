Alerta de barraco! Veja como será o encontro de Juma e Nayara em ‘Pantanal’

A chegada de Juma (Alanis Guillen) na mansão da família Novaes será um dos momentos mais emblemáticos do remake de “Pantanal”. Mas, além do conflito cultural, a personagem será alvo de brigas e muito barraco.

Como já é esperado pelo público, Nayara (Victoria Rossetti) não vai gostar nada de saber que não é mais prioridade para Jove (Jesuita Barbosa) e vai atacar a rival. Teimosa, a influenciadora digital vai partir para cima da protagonista da novela, mesmo depois do conselho de Gustavo (Caco Ciocler) para não arrumar confusão.

Em "Pantanal", Nayara leva fora de Jove e vai atacar Juma (Reprodução/Globo)

A melhor amiga de Madeleine (Karine Teles) não vai aceitar bem o fim do relacionamento com o jovem fotógrafo e fará Juma sofrer durante sua estadia no Rio de Janeiro.

Nos capítulos que ainda estão por vir, Nayara fará questão de ver com os próprios olhos quem é a nova namorada de Jove. Ela vai aparecer na mansão de surpresa e vai invadir o quarto de Jove para buscar pistas sobre a menina-onça.

Enquanto vasculha as coisas do quarto, Nayara será surpreendida por Irma (Camila Morgado) e Juma, que estarão voltando das compras no shopping e, ao se deparar com a pantaneira, a influencer diz: “Essa foi a piranha que roubou seu namorado”.

No remake de "Pantanal", Juma se controla para não virar onça, mas ataca Nayara na piscina (Reprodução/Globo)

A agressão deixará Juma irritada, mas ela se controla e não parte para cima de Nayara para não assustar Irma. Em outa cena de “Pantanal”, Juma voltará a ser atacada por Nayara, que estará no jardim da mansão Novaes.

O barraco começa quando a influencer afirma: “”É isso mesmo, sua sirigaita! E é bom sair bem pianinho!”. Desta vez, Juma não consegue segurar sua raiva e joga a influenciadora digital na piscina e avisa: “Era para ter sido muito pior!”.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado na história original escrita por Benedito Ruy Barbosa, de 1990.

