Onde estão esses quatro cozinheiros das temporadas passadas do ‘MasterChef Brasil’?

Como em outros realities, muitos participantes que não venceram o “MasterChef Brasil” tornaram-se queridinhos do público e conseguiram mudar de carreira e apostar na gastronomia e nas redes sociais. Confira abaixo alguns desses cozinheiros amados!

Jiang Pu

Em 2015, Jiang Pu participou do "MasterChef Brasil" (Reprodução/Band)

Com muito bom humor e um português enrolado, a participante, que nasceu na China, participou da edição de 2015 e cativou os fãs do reality show da Band.

Jiang terminou a competição gastronômica em terceiro lugar e, mesmo sem vencer, ela ganhou o Brasil. Após o programa, ela inaugurou o Chi Restaurante, com pratos da culinária oriental de seu país de origem.

Mohamad Hindi

Mohamad Hindi do "MasterChef Brasil" (Reprodução/Band)

Com descendência libanesa, Mohamad Hindi foi um dos galãs da 1ª temporada do “MasterChef Brasil”, em 2014. Depois do programa, ele aproveitou a fama que ganhou para aparecer em programas de TV, comerciais e acabou virando influenciador digital no Youtube, onde tem mais de 2,5 milhões de inscritos.

Ivana Coelho

Ivana Coelho participou do "MasterChef Junior" quando tinha 9 anos (Reprodução/Band)

LEIA TAMBÉM: Ex-BBB Eliezer deixa de ser pé-frio e ganha surpresa de R$ 200 mil

Aos 9 anos, ela decidiu participar do “MasterChef Junior”, que foi exibido em 2015. Ivana tornou-se a competidora mais jovem de toda a franquia e acabou ganhando fãs em todo o país. Comunicativa, a jovem cozinheira dedica-se ao seu canal no Youtube, que tem mais de 340 mil inscritos.

Raul Lemos

Raul Lemos foi vice-campeão do "MasterChef Brasil" (Reprodução/Band)

Aos 40 anos, Raul colhe os frutos de ter sido o vice-campeão da 2ª temporada do “MasterChef Brasil”, em 2015. Depois do reality show, ele virou apresentador de TV, teve dois filhos e segue cativando seus 280 mil seguidores no Instagram.

Yuko Tappabutt

Do "MasterChef Brasil", Yuko Tappabutt virou youtuber (Reprodução/Band)

A tailandesa chamou a atenção do público durante a exibição do “MasterChef Brasil” em 2017. Na época, ela foi eliminada por cozinhar um prato feito básico demais para os padrões dos jurados.

Comunicativa e um pouco atrapalhada, ela deixou o programa da Band e tornou-se influenciadora digital e durante a semana ela abastece o seu canal no Youtube com receitas e curiosidades. Em 2019, a ex-MasterChef anunciou que teria um programa na RedeTV!.

LEIA TAMBÉM: Alerta de barraco! Veja como será o encontro de Juma e Nayara em ‘Pantanal’