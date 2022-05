Entenda por que José Leôncio vai ‘enlouquecer’ em ‘Pantanal’

Após brigar com Jove (Jesuíta Barbosa) e revelar que Tadeu (José Loreto) é seu filho, José Leôncio (Marcos Palmeira) terá uma nova surpresa na novela “Pantanal”. Nos próximos capítulos, um motorista de caminhão vai tirar o sossego do milionário.

Seguindo o roteiro original, Zé tem três filhos e, até agora, apenas dois são conhecidos do público e do fazendeiro. Mas, em breve, a chegada de José Lucas de Nada (Irandhir Santos) vai fazer o filho do Velho do Rio (Osmar Prado) ter um piripaque ao ver o filho desconhecido chegar ao Pantanal.

Irandhir Santos na segunda fase de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Na cena, José Leôncio sente um aperto no peito ao ver José Lucas entrar pela porta da fazenda e enxergar semelhanças com o velho Joventino (Irandhir Santos). Depois do susto, o “rei do gado” vai questionar o filho, que revela ser fruto do relacionamento de Leôncio e Generosa (Giovana Cordeiro), prostituta que tirou a virgindade dele na adolescência.

Em cenas previstas para irem ao ar na quinta-feira (19), o pecuarista de “Pantanal” descobre que o seu primeiro filho foi registrado sem o nome do pai e que foi criado por Jacutinga (Gláucia Rodrigues), a quem considera como avó, após a morte da mãe.

No remake de 'Pantanal', Tadeu, Jove e José Lucas são os três filhos de José Leôncio (Reprodução)

Mas, antes de conhecer seu pai, José Lucas do Nada será surpreendido por bandidos, que levam a carga do seu caminhão. Na cena, o personagem de Irandhir Santos oferecerá carona para uma garota de programa que servirá como isca para bandidos se apossarem do caminhão.

Sem saber o que fazer, João Lucas lembra da conversa que teve com a criminosa e acaba pedindo ajuda na beira da estrada para chegar ao Mato Grosso do Sul e recuperar a carga saqueada.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990, na extinta TV Manchete.

