Arthur Aguiar lucra três vezes menos que Juliette com publicidade nas redes sociais

Mesmo sendo o vencedor da edição deste ano do “Big Brother Brasil”, Arthur Aguiar parece não ser tão bem sucedido no mercado publicitário quanto Juliette, a campeã do ano passado.

Segundo apuração do jornalista Lucas Pasin, colunista do UOL, Arthur lucra apenas um terço do que Juliette ganhava logo após sair do programa da TV Globo, em postagens patrocinadas nas redes sociais.

Para uma sequência de três stories no Instagram o ator cobra R$ 30 mil, enquanto uma postagem no feed não sai por menos de R$ 100 mil. Por outro lado, a cantora cobrava cerca de R$ 120 mil para três stories e R$ 500 mil para publicar no feed do Instagram.

Além disso, Juliette também foi se tornando um dos principais rostos da publicidade, aparecendo em propagandas de quase todas as marcas que patrocinaram o BBB 21.

Vale lembrar que a publicidade foi uma das principais formas que os ex-BBBs encontraram para lucrar com a participação no reality show, por isso a comparação.

Também é importante destacar que Arthur Aguiar tem somente um pouco mais da metade de seguidores no Instagram do que Juliette tinha na época em que saiu do BBB. Enquanto ele conquistou 14 milhões até o momento, a cantora terminou o programa com 25 milhões de seguidores. Atualmente, ela conta com mais de 33 milhões de “cactos”.

De acordo com Pasin, o mercado publicitário tem expectativas de que, na verdade, o atleta Paulo André assuma o posto de queridinho das marcas em 2022.

Vitória no BBB 22

Arthur foi o grande campeão do BBB22. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

Na última quarta-feira (4), ele fez uma festa de confraternização para a equipe que cuidou de suas redes sociais durante o reality show. “Ninguém é de São Paulo, a gente mandou trazer todo mundo e preparou uma confraternização linda”, disse o ator.

