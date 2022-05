Sabrina Sato fica chocada com acordo pré-nupcial de Jennifer Lopez e Ben Affleck

O acordo pré-nupcial entre a cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck deu o que falar no último programa “Saia Justa”, do GNT. A apresentadora Sabrina Sato ficou chocada com uma das cláusulas do contrato.

Os estadunidenses teriam firmado um acordo em que o casal deveria manter relações sexuais pelo menos quatro vezes na semana. Sabrina confessou não ter essa disposição toda.

“Os dois são realmente muito gostosos. Eu também olho para o Duda e acho lindo, gostoso, maravilhoso. Mas a vontade… Eu não tenho nem periquita para isso, pra falar a verdade”, declarou a apresentadora.

Astrid Fontenelle, que completa a bancada de apresentadoras do “Saia Justa” com Luana Xavier e Larissa Luz, concordou com Sabrina.

“E nem eles têm pau para isso. Tudo trabalhado no viagra”, comentou.

Ida para Globo

Sabrina Sato está no quadro de funcionários do Grupo Globo desde o final de março. Ela foi recebida com toda pompa pela nova casa, com direito a matéria especial no “Fantástico”. A apresentadora já estreou na bancada do programa “Saia Justa”, no GNT, e agora, ganha um reality show no mesmo canal, “Desapegue se for Capaz”, que estreia neste mês de maio.

Na atração, os participantes terão uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada deverá ter 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, em post nas redes sociais.

Leia também: [VÍDEO] Ana Maria Braga é socorrida durante gravação do ‘Mais Você’, após engasgar com bolo